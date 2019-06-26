"Черный" и "Македонец": названы новые имена ликвидированных боевиков "ЛДНР"

Украинская разведка сообщает о ранении оккупантов, а блогер – о ликвидации

Фото: Соцсети.

Местные боевики т.наз. "Л/ДНР" и российские оккупанты на Донбассе продолжают нести потери. Кто-то гибнет на передовой, а кто-то уходит в мир иной в госпитале.

Об этом сообщает проукраинский блогер Necro Mancer на своей странице в Twitter.

Так, стало известно, что в ночь на 26 июня в районе поселка Васильевка (Ясиноватский район Донецкой области) погиб некий Дмитрий Ковалев (позывной "Македонец"), который в начале августа должен был отпраздновать 42-й день рождения.

Дмитрий Ковалев ("Македонец")

В просепаратистских пабликах сообщают, что "Македонец" воевал с известным боевиком "Бабаем", несколько раз оперировался и лечился в Москве, однако сложил голову на Донбассе.

Неизвестный боевик, "Бабай" и "Македонец"

25 июня погиб некий Александр Костин из Харцызска, полторы недели назад отпраздновавший 37-й день рождения. Любопытно, что обстоятельства его смерти требуют уточнения, пишет блогер.

Александр Костин

Судя по профилю в соцсетях, у погибшего боевика осталась вдова с малолетним ребенком.

Александр Костин с женой и сыном

Центр исследования признакам преступления против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка "Миротворец" сообщает о смерти некоего Сергея Корзюка (позывной "Черный"). О нем известно, что он служил рядовым в т.наз. "1-й Славянской бригаде" (в/ч 08801) и был ликвидирован еще 23 октября 2018 года.

Как пишет Necro Mancer, обстоятельства смерти 24-летнего "Черного" также требуют уточнения.

Сергей Корзюк ("Черный")

Напомним, новости "Сегодня" сообщали, что по данным украинской разведки, 25 июня двое оккупантов получили ранения . Судя по всему, ранения оказались смертельными.

Также сообщалось, что 24 июня три оккупанта были ранены, уничтожен БПЛА противника и поврежден радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы "Зоопарк"

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