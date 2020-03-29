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Число инфицированных коронавирусом в Украине выросло до 475

29 марта, 22:34

Елена Вус

Всего зафиксировано 10 летальных случаев от COVID-19

В Украине по состоянию на 22:00 зафиксировано 475 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19

Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения.

"По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 22:00 29 марта в Украине 475 лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованием случаев COVID-19. Всего зафиксировано 10 летальных случаев от COVID-19 в Украине. 6 человек уже выздоровели – повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме", - говорится в сообщении.

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Также с начала года Центр общественного здоровья Украины получил 2264 подозрения на новую коронавирусную инфекцию. 1066 из них не подтвердились, 183 – исследуются.

В пресс-службе ЦОЗ отметили, что лабораторно исследуются не только образцы лиц с подозрением на COVID-19, а и людей, контактировавших с больными.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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