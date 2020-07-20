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"Чрезвычайно коварный": врач предупредил об опасности коронавируса

20 июля, 14:31

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Медик считает, что экспресс-тесты неэффективны

Коронавирусная инфекция опасна тем, что ее развитие трудно предсказать, а больному мгновенно может стать хуже. Об этом рассказал врач-терапевт Ярослав Глагола, который уже три месяца работает в "ковидном" отделении Ужгородской центральной городской клинической больницы.

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"Этот коронавирус и чрезвычайно заразен, и коварен. Над больными буквально трусимся. Ибо заходишь в палату – все хорошо. Ни тяжести, ни одышки. Пациент нормально с тобой разговаривает, шутит. А через час – резкое ухудшение состояния в виде удушья. И оно прогрессирует", – рассказал врач в интервью порталу "Новинарня".

По его словам, сразу надо принимать меры – оксимет, капельницы. А если этого недостаточно, на помощь приходит реанимационная бригада и медсестра.

"Мы, конечно, не ожидаем критического ухудшения или коматозного состояния. Сразу переводим (в реанимацию. – Ред). В терапевтическом отделении есть шесть реанимационных коек. Раньше этого было достаточно. Сейчас уже нет, потому что увеличилось количество больных, которых привозят в тяжелом состоянии", – рассказывает Ярослав Глагола.

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Чтобы до такого не доходило, врач считает нужным вести активнее ПЦР-тестирование для ранней диагностики.

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"Уже известно, что экспресс-тесты неэффективны и лживы, они вводят в заблуждение и врачей, и больных. Но на них до сих пор тратят большие средства. Это надо остановить", – подытожил врач.

Напомним, в Харьковской городской поликлинике №8 показали, как работают медики в разгар эпидемии коронавируса.

Также ранее мы сообщали, что в ВОЗ рассказали, когда может начаться массовая вакцинация от коронавируса. На данный момент более 20 вакцин-кандидатов проходят клинические испытания.

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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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