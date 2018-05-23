Что чаще всего в Украине продают просроченным: продукты, косметика и стройматериалы

Сегодня, 07:24

В прошлом году проверили 4873 субъектов хозяйствования, а нарушения обнаружили у 1984 из них

Чаще всего просроченными продают товары для личной гигиены и продукты питания. Фото: Pixabay
Чаще всего просроченными продают товары для личной гигиены и продукты питания. Фото: Pixabay

Согласно отчетам Госпотребслужбы, в прошлом году проверки провели в 4873 субъектах хозяйствования, а нарушения обнаружили у 1984 из них, т.е. в 40% случаев. Самым распространенным нарушением стало отсутствие необходимой, доступной, достоверной и своевременной информации о продукции – 74,8% случаев, а вот реализация товаров с истекшим сроком годности заняла всего 17,2%.

Мы  отпарвили запросы в Госпотребслужбу и узнать, сколько было случаев реализации просроченных товаров в каждой области Украины, и какие товары чаще всего продавали просроченными.

Большинство областей ответили, что просроченный и несертифицированный товар при проверках не был обнаружен в магазинах. Но, например, в Днепропетровской области было зафиксировано всего 12 случаев продажи товаров с истекшим сроком годности: ими оказались товары для личной гигиены (зубные щетки) и горючие материалы. В Житомирской области насчитывается 21 такой случай, просроченными оказались парфюмерно-косметические средства и стройматериалы.

В Закарпатской области было зафиксировано 77 нарушений в отношении товаров у которых истек срок годности. В 99% это оказались продовольственные товары. В то же время, в Запорожской области за такие же нарушения к ответственности привлекли 24 субъекта хозяйствования.

"Из них два субъекта хозяйствования реализовывали продукты питания, а именно: алкогольные напитки, морепродукты, кондитерские изделия и безалкогольные напитки с истекшим сроком годности. 22 субъекта реализовывали товары не пищевой группы, а именно: строительную химию (краски, лаки, растворители), парфюмерно-косметические средства (туалетную воду, духи, лаки для ногтей), автомобильные масла", – сообщили в управлении Госпотребслужбы в Запорожской области.

В Ивано-Франковской области обнаружили реализацию таких товаров с истекшим сроком годности, как моющие средства (320 единиц), парфюмерно-косметические товары (121 единица), и стройматериалы (84 единицы).

На Киевщине в результате проверок в торговых точках нашли просроченную бытовую химию, стройматериалы, санитарно-технические товары и даже электротовары. На часть электротоваров, к слову, отсутствовали сертификаты, которые бы подтверждали качество и безопасность продукта.

В Кировоградской области отмечают, что были зафиксированы случи торговли просроченными продуктами питания (шпроты в масле), стройматериалами (клей суперкрепкий универсальный, клей герметик для камня, добавка для быстрого монтажа), товарами для детей (наборы акварельных красок, наборы для творчества и экспериментов), косметическими товарами (молочко для тела, пенка для волос), косметическими товарами для автомобилей (омыватель стекла, полироль для панели приборов).

В Сумской области также торговали просроченными стройматериалами, горюче-смазочными материалами, омывателями стекол для машин и средствами для чистки салонов. В Хмельницкой области зафиксировано всего три случая торговли просроченными товарами, в магазинах пытались продать кондитерские изделия, хлебобулочные и алкогольные напитки с истекшим сроком годности.

"Среди товаров, срок годности которых закончился, были средства для стирки, средства по уходу за обувью, горюче-смазочные материалы, алкогольные напитки и продукты питания", – ответили в управлении Госпотребслужбы в Тернопольской области.

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Более подробно о том, какие товары чаще всего продаются в магазинах просроченными, читайте в материале сайта "Сегодня": Просроченные товары и подделки: что продают украинцам

Напомним, ранее сайт "Сегодня" рассказывал, в Украине решили навести порядок с рекламой лекарств: Минздрав хочет привести ее в соответствие с директивами ЕС, где действуют жесткие ограничения.
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Автор:

Анастасия Ищенко

Источник:

"Сегодня"

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