Что делать, если приехал из Европы с подозрением на коронавирус: украинка дала советы

Пока в Украине вводят карантин и всеми способами борются с заражением коронавирусом, украинка Алеся Обод поделились личным опытом, что делать человеку, приехавшему из-за границы и обнаружившему у себя подозрение на опасный вирус. Об этом она написала в Facebook.

По ее словам, за последние 16 дней она посетила четыре страны (по работе и учебе). Последней страной в ее путешествии была Австрия. Она отметила, что горнолыжный курорт охватил коронавирус (более 100 зараженных) и его быстро закрыли.

Но девушка не особо обращала внимание на опасность, решив, что ее обойдет стороной. Ее даже не смутила внезапно подскочившая температура до 39 градусов, решив, что это обычный грипп.

"А я хочу поделиться своим опытом и контактами круглосуточных служб в Украине, куда можно обратиться в случае, если вы вернулись из зараженных зон, либо были в контакте с носителями вируса. Хочу отметить, что я изумлена тем, как четко и оперативно сработали все службы после моего обращения", – написала Алеся.

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Она рассказала на собственном примере, что делать, если вы заподозрили у себя вирус по прилету в Украину:

если вы вернулись в Украину из стран, где были зарегистрированы случаи заболевания COVID-19, необходимо позвонить на линию 15-51, сообщить о возвращении и предоставить данные о себе;

при любых симптомах, похожих на признаки коронавируса, обращаться к врачу или на круглосуточную горячую линию "Совет врача по телефону". Туда можно звонить по номеру: 15-83 со стационарного (бесплатно) и 044-235-01-01 – с мобильного (согласно с тарифами оператора);

не нужно самостоятельно идти/ехать в больницу за тестом. Организацией транспортировки для тестирования занимаются специальные бригады;

если есть симптомы – звоните своим амбулаторным докторам, либо по указанным выше номерам;

госпитализация, лечение и тесты бесплатные.

По ее словам, с момента ее первого звонка после прилета в Киев до готовности госпитализировать девушку и сделать тест прошло менее часа.

"Уровень подготовки медиков и общий контроль ситуации в Киеве впечатляет. Со мной все в порядке, предварительный экспресс-тест на наличие вируса негативный, основной результат будет в понедельник, остальные симптомы наблюдают и лечат … Могу сказать только одно, берегите себя осознанно, без паники, но и без пофигизма, который в данной ситуации, похоже, не очень уместен", – добавила Алеся.

Как сообщали новости "Сегодня", в Украине на сегодняшний день подтверждены три случая заражения коронавирусом – в Черновцах, Черновицкой области и в Житомирской области. Также уже есть первая смерть – от коронавируса в Украине умерла женщина. В рамках противодействия распространению вируса правительство приняло решение ввести общенациональный карантин в Украине. Ограничительные меры продлятся до 3 апреля. Закрылись все учебные заведения, садики, запрещены массовые собрания более 200 человек, работать рекомендуют удаленно.

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