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Что делать, если врачи требуют деньги за тест на коронавирус

17 апреля, 10:29

Сергей Мартынец

Министр здравоохранения дал совет украинцам, если с них требуют оплату за тест

Тестирование на коронавирус в государственных медучреждениях бесплатно при наличии соответствующих симптомов. Если врачи требуют заплатить – сразу обращайтесь на горячую линию Министерства здравоохранения. Об этом сказал на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

Он заверил, что все тестирования на коронавирус бесплатные и есть четкий алгоритм, каким образом делается тест.

"При появлении соответствующих симптомов (сухой кашель, повышенная температура, утрудненное дыхание) система здравоохранения сделает вам бесплатно тест. Любое злоупотребление в этом невозможно. Если есть такие случаи (когда просят деньги в госмедучреждениях – ред.) я прошу обращаться на горячую линию Минздрава, и мы будем разбираться по каждому отдельному случаю", – сказал Степанов.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно в Минздраве заявляли, что Украина полностью обеспечена тестами ПЦР (полимеразная цепная реакция), их сейчас уже есть около 200 тысяч. В то же время врач-педиатр МОЗ Наталья Кундина рассказывала, где можно пройти тест на коронавирус.

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А тем временем в Украине зафиксирован рекордный скачок заражений коронавирусом. По состоянию на утро 17 апреля были лабораторно подтверждены 4662 случая COVID-19, из которых 125 летальных, 246 пациентам удалось вылечиться. Только за последние сутки зафиксировано 501 новый случай. Отметим, что Черновицкая область уже обогнал Киев. Смотрите подробнее карту заболевших по регионам.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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тест коронавирус Максим Степанов

Источник: Сегодня

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