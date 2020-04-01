Что делать, если вы подозреваете у себя коронавирус: инструкция Минздрава

Украинцам, которые подозревают у себя коронавирусную инфекцию COVID-19 не следует спешить в аптеку за экспресс-тестами.
Министерство здравоохранения советует в таком случае оставаться дома. Эксперты ведомства разработали алгоритм действий для граждан, рассказав им, как следует поступать в таком случае:
- Во-первых, в случае появления у них кашля, повышенной температуры, общей слабости и других симптомов ОРЗ, следует позвонить своему семейному врачу.
- Если, кроме этих симптомов, появилась одышка, боль в грудной клетке, значительно повысилась температура и начались диарея либо нарушение сознания, следует вызвать экстренную медицинскую помощь по номеру 103.
- В разговоре с диспетчером по номеру 103 следует предоставить достоверную информацию на заданные им вопросы. Это позволит определить состояние пациента и в случае необходимости направить бригаду экстренной медпомощи.
- К приезду бригады следует открыть двери, проветрить помещение и надеть медицинскую маску. Медработники оценят ваше состояние и определят, есть ли необходимость в госпитализации.
- В противном случае они порекомендуют соблюдать самоизоляцию и обратиться к лечащему врачу, а в случае его отсутствия – на горячую линию по COVID-19 по корткому номеру 1545. При необходимости будет направлен медработник для забора анализов на наличие коронавируса.
- Если же заболевание проходит в средней и тяжелой форме, пациента госпитализируют для стационарного лечения.
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Больше о том, почему вирус мутирует и будет ли достаточно введения в Украине карантина для преодоления заболевания, в интервью "Сегодня" рассказал популяризатор науки, медик по образованию Леонид Бильченко.
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