Что делать, если вы подозреваете у себя коронавирус: инструкция Минздрава

Ведомство не советует в случае возникновения подозрений на COVID-19 бежать в аптеку или поликлинику

Украинцам, которые подозревают у себя коронавирусную инфекцию COVID-19 не следует спешить в аптеку за экспресс-тестами.

Министерство здравоохранения советует в таком случае оставаться дома. Эксперты ведомства разработали алгоритм действий для граждан, рассказав им, как следует поступать в таком случае:

Во-первых, в случае появления у них кашля, повышенной температуры, общей слабости и других симптомов ОРЗ, следует позвонить своему семейному врачу. Если, кроме этих симптомов, появилась одышка, боль в грудной клетке, значительно повысилась температура и начались диарея либо нарушение сознания, следует вызвать экстренную медицинскую помощь по номеру 103. В разговоре с диспетчером по номеру 103 следует предоставить достоверную информацию на заданные им вопросы. Это позволит определить состояние пациента и в случае необходимости направить бригаду экстренной медпомощи. К приезду бригады следует открыть двери, проветрить помещение и надеть медицинскую маску. Медработники оценят ваше состояние и определят, есть ли необходимость в госпитализации.

В противном случае они порекомендуют соблюдать самоизоляцию и обратиться к лечащему врачу, а в случае его отсутствия – на горячую линию по COVID-19 по корткому номеру 1545. При необходимости будет направлен медработник для забора анализов на наличие коронавируса.

Если же заболевание проходит в средней и тяжелой форме, пациента госпитализируют для стационарного лечения.

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/ Фото: Сегодня

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