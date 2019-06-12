Что изменилось за два года безвиза: 94 лоукост-маршрута и 20 пар поездов

Стало больше лоукостов, а народ в четыре раза чаще пользуется безвизом

Без границ. Украинцы могут дешево летать и ездить поездами. Фото: AFP

Вчера вся страна отмечала вторую годовщину безвиза со странами Евросоюза, который стал реальностью 11 июня 2017 года. Украинцы целый день в соцсетях поздравляли друг друга и делились своим опытом его использования: постили фото с еврокурортов и с биометрикой, хвастались дешевыми билетами и отсутствием проволочек на границе.

Чиновники, в свою очередь, сыпали цифрами отчетности.

В Госпогранслужбе заявили: за два года народ успел съездить в европейские страны почти 43 млн раз. С биометрическими паспортами границу пересекли около 9 млн граждан, чуть более 2 млн из них обошлись без оформления визы — это в четыре раза больше, чем за первый год действия безвиза. Тогда режимом воспользовались только 560 тысяч человек.

"Это говорит о том, что все больше украинцев предпочитают безвизовые поездки по биометрике", — подчеркнул помощник главы Госпогранслужбы Олег Слободян.

По его словам, чаще всего наши путешественники пересекали границу Польши (1 млн человек). А вот через Венгрию, Румынию и Словакию ездили только 350, 245 и 226 тысяч соответственно. Еще почти 1 млн украинцев добирались по воздуху, а всего 500 человек — по воде.

Экономия в миллиарды

Еще выяснилось, что наши граждане все реже обращаются в консульства для оформления краткосрочных виз. По данным Еврокомиссии, их востребованность за прошлый год упала в четыре раза (191 тысяча против 720 тысяч годом ранее). Это привело к тому, что по количеству заявок на визы наша страна опустилась на 16-е место в мире, тогда как еще в 2016-м мы были третьими. По расчетам сетевых энтузиастов, это позволило всем украинцам солидно сэкономить. Ведь, напомним, за оформление визы нужно отдать 35 евро, а за услуги визового центра — 20, всего 55 евро (1659 грн). Учитывая, что безвизом воспользовались около 2 млн человек, они смогли сохранить аж 110 млн евро, или 3,3 млрд грн. Впрочем, в будущем за безвиз все же придется раскошелиться. До 2021 года в ЕС обяжут приезжих проходить авторизацию за 7 евро (210 грн), которая будет действительна в течение трех лет.

Бум перевозок

Безвиз не только сделал путешествия проще, но и повлиял на рынок пассажирских перевозок в стране. Так, у нас появилось много новых авиаперевозчиков и сразу несколько лоукостов.

"Если в 2017 году мы имели 21 иностранного перевозчика, то в 2019-м — 39, из них лоукостеров было 8, сейчас — 11. Также за последние два года появилось два украинских лоукоста", — рассказала вчера вице-премьер по вопросам евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Она добавила, что в 2017-м было 87 авиамаршрутов за границу, а сегодня уже 129. При этом из них лоукост-маршрутов стало 94. Всего в 2017-м самолеты перевезли 5,5 млн пассажиров, а в 2018-м — 7,2 млн. Увеличение количества игроков на рынке авиаперевозок привело к росту конкуренции между ними и, соответственно, к снижению цен на билеты. Уже сегодня украинцы могут летать за границу всего за 500—2000 грн с носа, а по акции полет в одну сторону и вовсе может стоить 5—10 евро (150—300 грн).

Кроме самолетов, назначают все больше новых поездов. По данным "Укрзализныци", в этом году за границу курсирует уже 20 пар поездов: в Латвию, Венгрию, Польшу, Словакию, Австрию и Болгарию. Цены на билеты колеблются от 500 до 3000 грн.

Жалуются на задержки

Безвиз спровоцировал и активное оформление биометрики — по данным ГМСУ, за два года такие паспорта заказали около 9 млн украинцев. И хотя массовые набеги на админцентры уже прекратились, а вместе с ними и километровые очереди, народ до сих пор жалуется на задержки получения заветной корочки.

"Мне обещали сделать паспорт за 20 дней, но в итоге отдали на неделю позже, чем надо", — рассказал Александр Немеев.

Он добавил, что при нем переселенцам и вовсе говорили, чтобы не рассчитывали на стандартные сроки и прибавляли к ним недели две. О подобной проблеме упоминают и туристические агентства: мол, из-за этого они просят туристов оформлять документы заранее.

Напомним, что на данный момент украинцы имеют безвизовый доступ в 133 страны мира - это на 16 больше, чем у граждан России.

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