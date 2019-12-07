17 часов за столом переговоров: что нужно знать о саммитах "нормандской четверки"

/ Фото: Сегодня

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9 декабря в Париже, в Елисейском дворце состоится очередной саммит в "нормандском формате". В нем примут участие президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин.

Отметим, что предыдущая встреча в полном составе состоялась 19 октября 2016 года: в переговорах, которые прошли 10 мая 2018 в германском городе Ахене, не принимал участия Путин.

А впервые лидеры четырех стран (Германии, России, Украины и Франции) собрались, чтобы попытаться урегулировать вооруженный конфликт на востоке Украины, 6 июня 2014 года. Встреча проходила в Шато-де-Бенувиль в Нормандии (Франция) во время празднования 70-й годовщины высадки союзников (1944), известной во всем мире как "День Д".

Инициатором выступил тогдашний президент Франции Франсуа Олланд. По его словам, приступить к миротворческой миссии он решил после событий в Крыму и начала войны на востоке Украины.

Кстати говоря, инициатива Франсуа Олланда, поддержанная канцлером Германии Ангелой Меркель, встретила критику со стороны глав Польши и Великобритании.

Также нужно отметить, что большинство контактов в рамках работы "нормандской четверки" осуществлялось не лидерами четырех держав непосредственно, а на уровне глав Министерств иностранных дел. На данный момент это глава МИДа ФРГ Хайко Маас (в контактной группе с марта 2018), министр иностранных дел Франции

Жан-Ив Ле Дриан (с мая 2017), Украины — Вадим Пристайко (c 29 августа 2019) и бессменный глава МИДа РФ Сергей Лавров.

Кроме того, большинство рабочих переговоров проходило не в виде очных встреч, а в формате телефонного разговора.

Во время первой встречи президента Петра Порошенко и российского лидера Владимира Путина стороны обсудили конфликт на Донбассе и его экономические последствия для Украины. В итоге "нормандская четверка" пришла к выводу, что ситуацию можно решить только мирным и политическим путем.

По мнению экспертов, формату удалось добиться двух важнейших в конфликте соглашений — "Минских договоренностей". Так, по словам политолога Владимира Фесенко, "переговоры хоть и не прекратили боевых действий, но сдержали дальнейшую агрессию со стороны РФ".

По результатам первой встречи стороны создали Трехстороннюю контактную группу (ТКГ), которую с украинской стороны возглавил второй президент Леонид Кучма.

Во время второй встречи лидеров четырех государств 16-17 октября 2014 года в Милане лидеры Германии, Франции, Украины и России договорились провести местные выборы на оккупированном Россией Донбассе по украинскому законодательству.

Далее прошла самая продолжительная встреча лидеров четырех государств, которая состоялась 11-12 февраля 2015 года в Минске. На переговорах, продлившихся 17 часов, был принят Комплекс мер по выполнению Минских соглашений и разработаны шаги по его имплементации. Полный текст итогового соглашения по переговорам в Минске был обнародован 12 февраля.

"Заслуга "нормандской четверки" не только в том, что она оформила правовое поле вокруг конфликта с помощью "Минских договоренностей". На мой взгляд, куда важнее, что государства "четверки" в ходе нескольких раундов переговоров признали Россию агрессором", — отметил глава Майдана иностранных дел Богдан Яременко.

Следующая встреча прошла 2 октября 2015 года в Париже, когда переговоры лидеров "нормандской четверки" продолжались почти пять часов. От имени остальных трех участников встречи Франсуа Олланд заявил тогда, что Минские соглашения, подписанные ранее, должны быть реализованы в предусмотренные временные рамки, то есть до конца года. В свою очередь, президент Украины Петр Порошенко заявил, что никакие соглашения в Париже на переговорах в "нормандском формате" не подписывались.

Переговоры 19 октября 2016 года в Берлине также ни к чему не привели. Отмечалось, что Путин прибыл на встречу позже остальных участников: его встречала на входе в резиденцию Меркель. Когда он вошел в зал, остальные участники переговоров уже сидели за столом. Таким образом, президент России и глава украинского государства не пожали друг другу руки.

10 мая 2018 года: встретились без Путина, но с Макроном. Фото: "Сегодня"

Это была последняя совместная встреча лидеров четырех государств: в 2018 году переговоры в Аахене прошли без Владимира Путина. Вместо Франсуа Олланда в переговорах принял участие новоизбранный президент Франции Эмманюэль Макрон. Для Петра Порошенко это была последняя встреча в "нормандском" формате в статусе главы государства. После этого общение лидеров "нормандской четверки" ограничивалось контактами по телефону.

Корреспонденты "Сегодня" находятся в Париже и будут оперативно информировать читателей сайта о происходящем.

Ранее сообщалось, что в Офисе президента рассмотрели пять сценариев переговоров.

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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