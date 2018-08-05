Что радует украинцев: дети, деньги и уборка

Народ хочет быть в "стае", а потому радуется семье и друзьям

Больше всего украинцы радуются своей семье, детям и друзьям, а вот азартные игры и легкие наркотики их не интересуют. Таковы результаты опроса соцгруппы "Рейтинг", которая пообщалась с двумя тысячами совершеннолетних украинцев со всей страны в июне этого года.

Так, социологам рассказали 74%, 63% и 49% респондентов соответственно, что наибольшая отрада в их жизни — семья, дети и друзья. Именно эти факторы счастья остаются лидерами рейтинга радости последние десять лет.

"Эти категории больше всего дают каждому отдельно взятому человеку ощущение безопасности. При том, что сегодня каждый предоставлен сам себе, у нации сильное желание быть в условной "стае". Потому радость приносит именно свое, родное — это компенсирует чувство одиночества", — пояснила нам психолог Лилия Воронина.

Ее мнение подтверждают и данные опроса — всего 7% украинцев доставляет удовольствие уединение.

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Примечательно, что с 2009 года (когда проводилось похожее исследование) отношение украинцев к деньгам не изменилось — деньги приносят радость 29% опрошенных. Но вот путешествиям и взаимодействием с природой стало радоваться вдвое больше украинцев — 30% против 15% в 2009 году.

Чуть меньше у нас радуются музыке (27%), работе (25%) и домашним любимцам (24%). Любят также дарить подарки — чуть больше, чем их получать (23% против 22%). А каждому пятому украинцу радостно от отпуска, чтения книг и еды.

В середине рейтинга радости оказались просмотр телевизора, интернет, уборка в доме и секс. Все это радует всего 18% украинцев.

"Радость от секса в основном испытывает молодежь, которую еще не покинул кураж, те, кто или еще не состоит в браке или вступил в него недавно. Люди постарше постепенно охладевают к интиму — сказываются и общая усталость, и сексуальная безграмотность", — отмечает психолог Ирина Данченко.

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Но положительная динамика все же есть — за 9 лет количество тех, кто радуется сексу, выросло вдвое — с 9% до 18%. А вот тех, кто радуется просмотру ТВ, стало меньше на 14%.

Сегодня же почти каждый шестой получает удовольствие от занятий спортом, кино, дней рождения, молитв и шопинга. Ближе к концу списка радостей — театр (10%) и победы любимой команды (7%). Меньше всего у нас радуются учебе (6%), алкоголю (6%), азартным играм (2%) и легким наркотикам (2%). И всего 1% украинцев сообщили, что им нечему радоваться.

"Наш народ очень оптимистичный и всегда найдет повод для радости", — говорит Данченко.

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Молодые — за еду и театр

Согласно данным опроса, отдельные типы радости свойственны и разным возрастам. Так, пожилые люди больше других радуются просмотру телепередач, походам в церковь, прогулкам на природе и уборке. А молодые чаще ценят путешествия, деньги, музыку, интернет, секс, еду, спорт, кино и театр.

Отличается восприятие радости у женщин и мужчин. Женщинам радостней от семьи, детей, природы, подарков, книг, покупок, уборки и уединения. Мужчины больше радуются друзьям, работе, интернету, сексу, спорту, победе любимой команды, алкоголю и азартным играм. При этом люди с высоким доходом склонны радоваться почти всему, кроме просмотра телевизора и домашнего хозяйства. А народ победнее чаще других выбирал поводом для радости именно посиделки перед телевизором.