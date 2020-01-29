Циклон Lolita уходит из Украины: какой погоды ждать украинцам

Сегодня в Украину пришла непогода, но уже в четверг в ряде областей осадки прекратятся

Фото: flickr.com/spoilt.exile

В Украину сегодня непогода принесет снег и дожди, а вот завтра, 30 января, ожидается ослабление действия балтийского циклона – станет меньше осадков, а температура воздуха останется плюсовой. Об этом написала в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, от Атлантики через север Великобритании в Скандинавии и дальше, как видите, выстроились циклоны с различными нежными женскими именами. В то же время часть балтийского циклона Lolita принесет завтра в Украину непогоду.

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"Сегодня его атмосферные фронты пройдут через Украину, организуя дожди и мокрый снег, а также усиление ветра. Завтра, 30 января, этот циклон (хвост циклона) постепенно будет покидать нашу территорию, подтягиваясь к "маме" Lolita. Завтра осадки еще пройдут на востоке Украины (преимущественно ночью), в западных и северных областях – дождь и мокрый снег, местами налипание мокрого снега плюс сильный ветер. Центр, юг, а в дневные часы и восточная часть Украины 30 января уже будут без осадков и с умеренным юго-западным ветром. Температура воздуха в течение дня 1-4 градуса тепла, на юг – 4-7 градусов", – написала Диденко.

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В Киеве сегодня дождь и мокрый снег, порывистый некомфортный ветер. Завтра, в четверг, местами мокрый снег, порывистый ветер удержится. На дорогах возможна сложная ситуация. Температура воздуха в Киеве 30 января около нуля.

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