Метели и снег до 30 сантиметров: спасатели предупредили о непогоде

/ Фото: Getty Images

В Украине сегодня, 29 января, значительно ухудшится погода – по всей стране ожидаются снег и метели. В связи с этим в ГСЧС предупредили об опасности.

Итак, по прогнозам синоптиков, в западных, северных, Полтавской и Харьковской областях будет идти мокрый снег, его высота будет 3-10 см. На Закарпатье пройдут сильный дождь с мокрым снегом – снежный покров будет достигать до 20-30 см. На дорогах страны будет царить гололедица.

Кроме того, на Украину обрушится штормовой ветер – порывы будут достигать 15-20 м/с.

Реклама

"Осложнение погодных условий отвечает І уровню опасности, вызовет нарушение движения транспорта на отдельных участках дорог. В Карпатах нарушения, местами прекращения движения транспорта на дорогах (II уровень опасности)", – рассказали в ГСЧС.

В тренде Круты-2020: что важно знать о годовщине легендарного сражения

А вот Киев и Киевскую область с самого утра накроет туман. Видимость будет 200-500 м.

Напомним, что в 2019 году погода в Украине стала самой теплой за всю историю метеорологических наблюдений. Был превышен даже показатель аномально теплого 2015 года, когда средняя температура составляла 10,5 градуса.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что последний зимний месяц – февраль – будет еще теплее. Более того, как прогнозируют синоптики, Украину посреди зимы зальют дожди, а температура воздуха днем временами будет подниматься выше 10 градусов тепла.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама