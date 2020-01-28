Теплей зимы в Украине еще не было: синоптики удивили прогнозом на февраль

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Февраль в Украине ожидается аномально теплым, в некоторых областях температура воздуха будет переваливать за отметку в 10 градусов. В то же время ожидаются регулярные дожди и мокрый снег. Такие данные приводит Gismeteo в прогнозе на последний зимний месяц.

В Киеве первая неделя будет мокрой, в основном дождь (изредка мокрый снег). В середине месяца осадков станет меньше, а температура выше – будет доходить до +10. Ночью временами будет по-зимнему – до -5. Под конец месяца градусы немного спадут, а сухие дни будут сменяться мокрыми и наоборот.

На западе почти весь февраль будет мокрым – дожди будут почти каждый день. Во Львове дневная температура ожидается в районе 6-10 градусов, в середине месяца до +15. Ночью тоже "плюсы".

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В Карпатах в начале месяца будет преобладать мокрый снег, который спустя неделю перейдет в регулярные дожди. В начале и в конце февраля температура воздуха в районе 6 градусов тепла, в середине месяца до 10-14 тепла.

В Одессе теплее будет в начале месяца – 10-13 тепла, потом на пару дней резко похолодает до +4, а затем снова столбики термометров поползут вверх до +10. На юге дождей почти не будет.

Прохладнее всего будет на востоке. В Донецке синоптики обещают в феврале до +8 днем и до -6 ночью. Осадки в основном ожидаются в начале месяца в виде дождя и мокрого снега.

А тем временем январь прощается с украинцами неприятной погодой – в Украину идет снег, дождь и плюсовая температура. 29 января мокро будет во всех регионах страны.

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