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Циклон никак не угомонится: синоптик предупредила об ухудшении погоды

2 июня, 15:09

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Наталия Диденко рассказала, когда украинцам ждать потепления

В Украине 3 июня дожди пройдут почти по всей территории страны, а температура воздуха будет колебаться от 11 до 23 градусов. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко

По ее словам, завтра циклон продолжит мучить Украину и будет находиться над западным регионом, но при этом дождить будет почти во всех областях страны.

"Но все же антициклоническая полоса высокого атмосферного давления с Черного моря зашлет своих "разведчиков" вглубь Украины: прояснения возможные вдоль полосы от Сумщины, Харьковщины через Днепропетровскую области в Запорожье (карта 1). Ветер в среду ожидается с юга и это дает нам теплую надежду. Скорость ветра в пределах 3-10 м/с. 3 июня ночью еще будет холодно, 5-9 градусов, на юге и востоке до +12. Завтра днем ​​самая высокая температура воздуха ожидается на востоке Украины и в Днепропетровской области, 17-23 градуса. Холоднее всего будет в западных областях, 11-14 градусов. На остальной нашей территории 13-19 градусов", – написала Диденко.

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В Киеве 3 июня дождь более вероятен во второй половине дня. Ночью будет еще холодно, всего 6-8 градусов, а днем жителей столицы ждет довольно комфортная температура воздуха – до +17.

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Синоптик добавила, что существенного потепления стоит ждать с 5 июня (карта 2).

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Отметим, в последние дни мая по Украине разгулялись циклоны, которые принесли к нам сильные ливни и штормовые ветра. Улицы городов превращались в реки, некоторые населенные пункты оставались без света. Смотрите фото и видео, как Киев затопило из-за сильного дождя.

А тем временем синоптики и метеорологи дали прогноз погоды на лето. Ученые обещают жару до +40 и температурные контрасты. Так, например, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух уверена, что лето 2020 года будет во многом похожим на предыдущее: такое же жаркое, осадки ниже нормы и резкая смена температур. Но есть еще и прогноз народного синоптика.

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Источник: Сегодня

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