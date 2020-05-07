Циклон продолжит поливать Украину, но не везде: где ждать дождей 8 мая

Погода уже удивила украинцев и заморозками, и снегом. А 8 мая циклон немного утихомирится и в ряде областей станет меньше осадков, вот только температура воздуха все еще будет не высокой. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, в четверг дождей станет меньше в западных, северных и центральных областях. Основную порцию осадков циклон "отгрузит" востоку Украины, Сумской области, Днепру с районами и дотянет до Полтавской, Запорожской областей и Крыма.

"Ветер будет преимущественно северо-западный, а в восточных областях юго-западный, порывистый. Температура воздуха постепенно будет сбрасывать неуместные холодные кандалы, воздух в пятницу начнет прогреваться, ночь еще побудет холодной. Однако завтра днем ​​уже ожидается 13-17 градусов, лишь в Сумской, Черниговской и Харьковской областях немного свежее – 10-14 градусов", – написала Диденко.

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В Киеве 8 мая осадков не ожидается, в течение дня потеплеет до 14 градусов. Периодически будет дуть порывистый северо-западный ветер. Уже 10-11 мая в столице потеплеет до 22-25 градусов.

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Синоптик предупредила, что в середине следующей недели температура воздуха снова понизится.

Как сообщали новости "Сегодня", 6 числа во Львове выпал майский снег. Уже к обеду среды жители многих районов города начали снимать и выкладывать фото и видео неожиданного погодного сюрприза.

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А тем временем и Карпаты присыпало снегом, в горной местности выпало аж 15 см осадков. Смотрите видео с горы Поп Иван Черногорский:

Фото: Черногорский горный поисково-спасательный пост

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