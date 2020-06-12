"COVID-19 ни о ком не забывает": Степанов обратился к украинцам

Министр здравоохранения Максим Степанов обратился к украинцам с призывом соблюдать карантинные ограничения и отнестись к угрозе коронавируса со всей ответственностью, поскольку в последнее время резко выросло количество больных каждые сутки. Об этом он сказал на брифинге в Минздраве.

"Это не просто статистика, это конкретные люди, которые умирают каждый день, умирают от COVID-19. Если мы считаем, что можно просто забыть о коронавирусной болезни, то я вам хочу сказать, что COVID-19 ни о ком не забывает, и он не выбирает по половому признаку, возрасту – он выбирает всех подряд, если к нему легкомысленно относиться", – сказал он.

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Степанов напомнил украинцев о ежедневной печальной статистике, однако правительство все равно пошло на смягчение карантина, чтобы как можно скорее вернуться к нормальной жизни.

"Но много кто из нас решил, что это уже полная отмена карантина. Приведу еще одну цифру: за 11 дней в Киеве заполненность коек (в больницах, которые принимают коронавирусных больных. – Ред.) увеличилась с 35 до 46%. То есть на 11% за 11 дней. У нас каждый день растет госпитализация – госпитализируем мы тех людей, которые требуют этого, находятся в тяжелом состоянии. Обратите на это внимание, не считает, что это просто сухие цифры. Это именно ради вашего здоровья и вашей жизни", – обратился к украинцам министр.

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Как сообщали новости "Сегодня", в последнее время в Украине увеличился рост количества больных COVID-19. Например, за последние три дня было сначала больше 600 новых случаев в сутки, потом 689 и за прошлые сутки 683. При том, что в разгар эпидемии в апреле и начале мая, когда ожидались основные пики, заболеваемость была на уровне 300-500 человек в сутки. Максим Степанов уже объяснял вспышку коронавируса в Украине.

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