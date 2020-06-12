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Коронавирус снова разбушевался в Украине: онлайн-брифинг Минздрава

12 июня, 09:12

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Степанов уже говорил, что украинцы перестали соблюдать карантин

Министерство здравоохранения проводит онлайн-брифинг относительно эпидемической ситуации в Украине. Глава ведомства Максим Степанов сообщит новые данные по коронавирусу.

Напомним, на утро 11 июня в Украине было 29 070 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 854 летальных, 13 141 пациент выздоровел. Только за среду зафиксировано 689 новых случаев заражения. В лидерах по инфицированию населения остаются Черновицкая область и Киев. Смотрите подробнее карту заболевших по регионам.

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В свою очередь Максим Степанов уже объяснял вспышку коронавируса в Украине. Он высказал недовольство тем, что украинцы перестали соблюдать карантин, будто эпидемия закончилась и нет никакой угрозы. Министр отметил, что почти 700 случаев за сутки – это антирекорд за все время эпидемии.

А тем временем в оккупированном Крыму стремительно растет число заболевших. Оккупационные власти сообщают, что число зараженных на полуострове возросло до 483, из которых 15 человек умерли от COVID-19. Из всех обнаруженных на полуострове случаев 33 "привезли" из-за границы и 86 завезены из России и "контактирующие" с ними.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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эпидемия коронавирус COVID-19

Источник: Сегодня

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