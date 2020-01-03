Даже нет кабинетов для допросов: Венедиктову поразили проблемы в ГБР

Ирина Венедиктова / Фото: ГБР

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В.о. директора Госбюро расследований Ирина Венедиктова заявила о множестве проблем в ведомстве, с которыми она столкнулась после своего назначения. Об этом она рассказала в своем обращении, опубликованном на YouTube-канале ГБР.

По ее словам, в ведомстве есть несколько управлений, где нет даже сотрудников – только руководители.

"Сразу после моего назначения и ознакомления с работой Бюро установлены существенные нарушения как в организации деятельности подразделений, взаимодействии с правоохранительными органами, так и с кадровым и техническим обеспечением. В частности, это касается условий работы следователей – отсутствуют кабинеты для проведения допросов, комнаты для хранения вещественных доказательств. При наличии специального технического оборудования отсутствуют специалисты, которые его использовали. Что касается работы оперативных подразделений, то у нас есть четыре управления, где больше года работают только их руководители. О какой оперативно-розыскной работе ГБР может идти речь?" – сказал Венедиктова.

В.о. директора ГБР добавила, что в производстве следователей Бюро с начала работы как правоохранительного органа находились 37 тыс. 394 уголовных производства, из них 2 тыс. 173 направлены в суд, закрыты 5 тыс. 867. В настоящее время следователи ГБР расследуют 14 тыс. 972 уголовных производства.

Как сообщали новости "Сегодня", в ГБР заявили, что "украинское ФБР" по итогам 2019 года не справилось с первоочередными задачами и вызовами. В то же время в Госбюро расследований назначили руководителя отдела по "делам Майдана".

Смотрите в сюжете, как Верховная Рада принимала закон о реформе ГБР:

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