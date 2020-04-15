Децентрализация в Украине: Кабмин утвердил перспективные планы трех областей

Правительство продолжает реформу децентрализации. Кабинет Министров утвердил перспективные планы для Харьковской, Николаевской и Житомирской областей. Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Для меня лично реформа децентрализации власти остается одним из ключевых элементов развития страны. Мы провели много раундов переговоров с органами местного самоуправления, народными депутатами, экспертами и обществом. Перспективные планы станут основой административно-территориального устройства базового уровня", – написал он

По его словам, цель правительства – "создание состоятельных громад, которые будут иметь качественные сервисные услуги, в частности в сфере образования, культуры, здравоохранения, социальной защиты, жилищно-коммунального хозяйства".

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Ранее премьер сообщал, что в Украине практически сформировано 1045 из 1400 запланированных территориальных громад, а остальные 350 будут сформированы после местных выборов в октябре.

Ранее новости "Сегодня" писали, что громады Полтавской области возрождаются благодаря партнерству с добывающими компаниями.

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