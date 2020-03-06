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Децентрализация в Украине: Шмыгаль озвучил планы Кабмина

6 марта, 11:02

Денис Беспалов

На сегодня практически сформировано 1045 из 1400 запланированных территориальных громад

В Украине продолжается реализация реформы децентрализации. До конца марта текущего года правительство намерено утвердить планы развития территориальных громад для всей территории Украины. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"До конца марта мы планируем 100 процентов Украины охватить перспективными планами. На сегодня только три региона – Сумская и Днепропетровская области – не охвачены перспективными планами. Доработаем на следующей неделе. И Автономная Республика Крым – оккупированная территория, которая также не охвачена перспективными планами. Остальные области перспективные планы утвердили, подали, Кабинет министров их принял", – сказал премьер.

По его словам, на сегодня практически сформировано 1045 из 1400 запланированных территориальных громад, а остальные 350 будут сформированы после местных выборов в октябре.

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Также Шмыгаль сообщил, что готовятся новые изменения в Конституцию относительно децентрализации.

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Напомним, 22 декабря 2020 года в Украине прошли выборы в объединенных территориальных громадах. Выборы проходили в 69 сельских, 16 поселковых и одной городской ОТГ в 21 области Украины. В них участвовали 29 политических партий. В "Слуге народа" заявили о победе на выборах в ОТГ.

Ранее мы писали, что громады Полтавской области возрождаются благодаря партнерству с добывающими компаниями.

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децентрализация ОТГ Денис Шмыгаль

Источник: УНИАН

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