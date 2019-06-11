Децентрализация: в Укравтодоре рассказали, кто будет отвечать за сельские дороги

Передача состоится в рамках программы децентрализации

28 мая отмечаем народный праздник - день Пахома Теплого. Фото: Pixabay

В Украине планируют передать на баланс областей дороги территориального значения, которые соединяют административные центры областей с районными центрами, городами областного значения, города областного значения между собой и административные центры районов между собой. Как сообщила пресс-служба "Укравтодора", соответствующий законопроект уже передан в Верховную Раду.

По словам руководителя агентства Славомира Новака, в рамках программы децентрализации дороги областного и сельского значения будут переданы на баланс объединенных территориальных общин.

"Такая практика позволит местным властям оперативно реагировать на дорожные проблемы и быстрее их ремонтировать за местный счет. Например, Кочубеевская объединенная территориальная община на Херсонщине с 2015 года увеличила свой бюджет в десятки раз и даже открыла центр предоставления административных услуг, а еще отремонтировала дороги, которые никогда не видели асфальта", – цитирует пресс-служба Новака.

Отмечается, что построить нормальные дороги в селах удалось за местный счет и за инвестиции, выделенные на развитие инфраструктуры объединенных территориальных общин (субвенции).

"Теперь же местные власти хотят ремонтировать и областные дороги, поскольку сейчас за ними, якобы, не ухаживают вообще. Сейчас в общине передали собственные средства в областной бюджет, чтобы так, без нарушения закона, там отремонтировали трассу", – подчеркнул Новак.

Как мы писали ранее, в Хмельницкой области жители Грицевской общины вымостили себе дорогу обломками кирпича и плитки – люди устали ждать, пока власти отремонтируют разбитые дороги и взялись за дело самостоятельно.

Напомним, ранее мы писали о том, что в новых Государственных строительных нормах хотят предусмотреть возможность строить парковки на крышах зданий:

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