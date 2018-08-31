"Дефицит" учебников: Гриневич сказала, что делать школьникам и учителям

Министр образования и науки Лилия Гриневич, которая ранее рассказала о финансировании школьных олимпиад, призвала педагогов и школьников 5 и 10 классов пользоваться на протяжении полтора месяца учебниками из электронной библиотеки МОН из-за неурегулированных проблем с экспертизой и печатью четырех учебников.

Такую рекомендацию Гриневич выразила 30 августа на встрече с педагогами в городе Балта в рамках рабочего визита в Одесскую область, сообщает Укринформ.

"К началу нового учебного года министерством изданы учебники тиражом свыше 18 миллионов экземпляров – в три раза больше против прошлого года. И подавляющее большинство учебников доставлены в школы Одесской области. Однако не все – возникли проблемы с печатью четырех учебников, в частности, по информатике и учебник истории Украины для 5 класса, а также по биологии и химии для 10 класса. Их развезут по учебным заведениям до середины октября. Как быть сейчас? Что касается информатики, то советуем временно пользоваться тем учебником по информатике, авторы и издательство предоставили министерству для размещения в электронной библиотеке МОН", – отметила Гриневич.

Она также посоветовала пользоваться электронной библиотекой МОН при изучении истории Украины пятиклассниками, пока доработают новый учебник. Оказалось, что одно из учреждений ведомства выполнило очень некачественную экспертизу этого учебника, вследствие чего в контенте имеющаяся советская историография, добавила Гриневич.

По словам главы ведомства, есть в электронной версии библиотеки МОН также учебники по биологии и химии для 10 класса. Ими можно пользоваться старшеклассникам, пока будут решены некоторые судебные дела, и все учебники централизованно доставят в школы.

Руководители одесских облсовета и облгосадминистрации Анатолий Урбанский и Максим Степанов, что приняли участие в совещании педагогов Области, выразили всестороннюю поддержку со стороны депутатского корпуса реформированию системы образования, инициированном Минобразования.

Ранее Гриневич дала ответ, будет ли в 2019 году обязательным ВНО по математике.

Также накануне нового учебного года в Минобразования признали: в Украине сложная ситуация с поборами в школе — их требуют все чаще и чаще. Министр Лилия Гриневич разослала письмо директорам школ и начальникам местных управлений образования, в котором отметила, что ни один из педагогов не имеет права требовать от родителей учеников деньги на школьные нужды.