Дела пожизненно осужденных в Украине: Георгий Суворин до сих пор утверждает, что был орудием справедливости

Продолжая тему о пожизненно осужденных в Украине, мы нашли людей, которые эксклюзивно для "Сегодня" рассказали ранее не известные подробности особо резонансных дел, закончившихся "вечным" сроком. В частности, поделиться своими воспоминаниями согласился бывший прокурор, поддерживавший государственное обвинение против человека, которого небезосновательно называли "киллером №1" в Киеве. Речь идет о Георгии Суворине, за которым только официально числится около двух десятков загубленных душ. Ранее Александр Полывач о своих впечатлениях от процесса никому из СМИ не рассказывал.

— Когда в суд пошел один из важных эпизодов по делу Георгия Суворина, я в этом процессе принимал непосредственное участие, как государственный обвинитель, — вспоминает Полывач. — Георгий к тому времени уже получил пожизненное заключение за другие преступления, отбывал наказание. Но тут появились доказательства его прямого участия в убийстве еще двоих человек, совершенном до ареста (Георгий сам написал явку с повинной. — Авт.). Речь шла о деятелях, занимавшихся незаконной конвертацией денег. Двоих мужчин нашли убитыми в съемной квартире на Печерске. Суворин, которого доставили на время нового суда в столичный СИЗО, вину свою не отрицал. Однако, признав, что с ним совершали преступление еще трое, назвать их категорически отказался (Суворин вообще ни разу не сдал ни подельников, ни заказчиков своих многочисленных убийств. — Авт.).

По словам Суворина, на следствии и в суде, у него и подельников были фальшивые удостоверения работников СБУ и ключи, с помощью которых они и попали в квартиру к жертвам. Все это предоставил заказчик. Он же пообещал гонорар, а также уверил, что в квартире тоже будет чем поживиться.

Первым приехал валютчик Александр, ему пригрозил Суворин пистолетом ТТ и своим "удостоверением". Заставили вызвать второго, Бориса, на эту же квартиру. На валютчиков надели наручники, затем предложили выбор: или сразу едем в изолятор, или вы нам правдиво отвечаете на вопросы прямо здесь. Если ответы, мол, удовлетворят, то оставим вас на свободе, под присмотром, конечно. А чтобы вы не солгали, мы вам введем "сыворотку правды", причем вы должны добровольно согласиться. И они согласились. Позже судмедэкспертиза установила, что насилия не было, валютчикам путем инъекции шприцами ввели большую дозу наркотиков (ацетилированный опий), которая и привела к смерти обоих.

Суворин в ходе заседаний Апелляционного суда Киева давал, на мой взгляд, правдивые показания, ничего не скрывал, даже того, что лично вводил наркотик обоим погибшим (да и сам укололся, только себе ввел нормальную дозу. — Авт.). Когда убийцы убедились, что жертвы мертвы (на это понадобилось несколько минут, однако пришлось перекрывать им дыхание, чтобы ускорить смерть), то покинули квартиру.

Касательно личных мотивов для целой серии убийств, совершенных Сувориным, он заявлял так: я уничтожал негодяев, которые не должны жить! Он, по его словам, сам в свое время натерпелся от разных мошенников и других преступников, потому, получив заказ, тщательно изучал личности жертв. Если убеждался, что это преступники, соглашался принять участие в их уничтожении. Или даже сам вершил свое "правосудие", как он его понимал (например, в случае массового убийства выходцев с Кавказа). Когда ему в суде задали вопрос, не желает ли он сознаться в совершении еще каких-то преступлений, он ответил, мол, я уверен, что еще не раз буду в Киеве, в суде, отвечать за разные свои деяния, которых немало. Но когда и какие называть, я буду решать сам! А пока не желаю ничего на эту тему говорить. И добавил, что если у правоохранителей есть какие-то нераскрытые преступления, то это головная боль розыска и следствия. Но он, дескать, никогда не возьмет на себя преступления, которого не совершал. В частности, заявил, что ему предлагали взять на себя убийство известного банкира Вадима Гетьмана и двух милиционеров в Голосеевском районе, однако он отказался, так как это не его рук дело, а быть "мальчиком для битья" не желает. Это все зафиксировано в документах судебного заседания.

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До суда это дело расследовал следователь прокуратуры Киева, он предъявил Суворину обвинение, которое утвердил, после проверки, прокурор. Дело пошло в суд, причем, поскольку речь шла об особо тяжком преступлении, в деле обязательно должен был участвовать адвокат. Так как Суворин не смог оплатить услуги частного защитника, ему назначили адвоката от государства. В этот момент и я получил поручение прокурора поддерживать государственное обвинение против Суворина. Начал я с того, что внимательно изучил все дело. А Георгия впервые увидел на подготовительном заседании, где выяснялись все процессуальные моменты, например, может ли обвиняемый принимать участие в судебном процессе, не болен ли, есть ли основания обвинять именно его в этих преступлениях и т. д. Затем дело стали слушать по сути предъявленных обвинений, это длилось около полугода, так что виделись мы с Сувориным достаточно часто.

Судья спрашивал Суворина, не применялись ли к нему незаконные методы следствия, он ответил отрицательно, хотя выглядел не вполне здоровым. А вот одет был прилично, в хорошие кроссовки и спортивный костюм "Адидас", причем явно купленный не на базаре, фирменный. Возможно, ему помогали с воли за то, что умел держать язык за зубами? Это осталось невыясненным, как и личности его подельников в двойном убийстве валютчиков.

В конце одного из судебных заседаний Суворин заявил, что он теперь — очень верующий человек, во всем уповает на Бога. Тогда я его спросил: раз так, то вот сейчас, если бы вы очутились на воле, совершали бы все те преступления, в которых сознались и в которых вас обвиняют? Вопрос ему, видимо, не понравился, он бросился на прутья клетки, как Кинг-Конг, злобно посмотрел на меня. Но ничего не ответил. Мне кажется, он и сам не знал ответа на этот вопрос…

От автора. Суворину за это двойное убийство было обещано 50 тысяч долларов. В квартире и с тел жертв убийцы сняли некоторые драгоценности, завладели не очень большой суммой денег.

Впоследствии заказчик встретил Суворина и дал ему 35 тысяч долларов, дескать, это половина всего, что нашлось при себе у "инкассаторов", обслуживавших убитых валютчиков. Суворин честно разделил эту сумму на всех четверых убийц. Но позже узнал, что заказчик его "кинул", ибо у "инкассаторов" забрали более 300 тысяч долларов.

Диверсант и бандит прикинулся... профессором экономики!

Среди осужденных пожизненно в Украине есть и иностранцы, в частности россияне. Еще до агрессии 2014 года российские преступники, нередко связанные со спецслужбами РФ (либо сами являющиеся бывшими российскими спецназовцами), активно занимались незаконной, часто кровавой деятельностью в Украине, особенно на Юго-Востоке. Несколько таких историй, подробности которых ранее не публиковались, эксклюзивно для "Сегодня" рассказал бывший высокопоставленный сотрудник ныне расформированного ГУБОП, разрабатывавший бандитские группировки.

— Вспоминается история с Александром Ш., по прозвищу Полковник, на самом деле отставным полковником ГРУ РФ, матерым диверсантом, который после официального увольнения перебрался жить в Украину. Сколотил банду, за ними числилось множество жестоких преступлений. Причем нередко Александр убивал сам, он ведь прекрасный стрелок, мастер рукопашного боя. "Работали" в том числе на западе Украины, в частности, под видом военных, в камуфляже, останавливали автобусы с "челноками", ехавшие из-за границы, отбирали буквально все...

Когда милиция вышла на след банды, спецназовец-разведчик (а их "бывших" не бывает) скрылся. Остальных членов преступной группы взяли, они получили от 12 до 15 лет заключения по судебным приговорам. Как потом выяснилось, главарь приобрел в тогдашней Кировоградской области сельский домик всего за 500 гривен, купил козу и стал тихонько поживать… Почти так, как долго скрывавшийся от следствия и суда убийца журналиста Гонгадзе генерал Алексей Пукач. Правда, Александр Ш. не прикидывался коренным сельским жителем. Напротив, для всех соседей он был... профессором экономики из Киева Б., очень грамотным человеком на пенсии, пишущим книжки, не отказывающим в помощи сельчанам, если надо заполнить какие-либо документы или квитанции. Словом, пользовался уважением. Впрочем, от властей старался держаться подальше. Местный участковый несколько раз приезжал познакомиться с "профессором", но тот каждый раз под благовидным предлогом торопился в лес или на реку: мол, за грибами ушел или на рыбалку... На самом деле он знал, что находится в розыске и его портрет даже показывали по телевидению. Но в глухом селе мало кто смотрел "ящик"...

В цеху. "Пожизненник" шьет форму для наших бойцов на фронте. Фото: А. Корчинский

Конечно, тихим спецназовец был лишь с виду. Для себя он поставил задачу: разжиться серьезными деньгами, хорошей машиной, выправить новый паспорт и уехать из Украины — сначала в Молдавию, а потом и далее, на Запад. Помаленьку начал сколачивать новую банду, прежде всего из ранее судимых. Нашел парочку таких в своем селе, жили неподалеку. Однажды бывшие зэки прибежали к главарю и рассказали, что неподалеку на озере появилась отличная машина с итальянскими номерами, в ней иностранец и девушка. Александр Ш. решил, что это его шанс. Он вооружился обрезом и с подельниками напал на иностранца, его и девушку связали, а бандиты на иномарке поехали туда, куда приказал главарь, где он предполагал держать заложников и решить вопрос с машиной. Выехали со связанными пленниками на трассу Киев — Одесса, возле придорожного кафе остановились перекусить. В этом же кафе обедал бизнесмен Г. со своей девушкой. Один из подручных Александра заметил, что у бизнесмена толстая барсетка, в которой Г. засветил приличную пачку денег. Бандиты затеяли с Г. ссору, дело дошло до драки. Бизнесмен вытащил "резиноствол" и выстрелил в противника. В этот момент к нему подошел спецназовец и хладнокровно расстрелял бизнесмена из обреза. Забрали барсетку, сорвали с трупа золотую цепь и умчали…

В это время в селе, откуда уехали бандиты, подняли тревогу: исчезли приехавший погостить итальянец и с ним девушка. Когда заявили в милицию, выяснилось, что та же иномарка с итальянскими номерами была замечена на трассе, на ней уехали убийцы бизнесмена. Разумеется, объявили розыск, причем поначалу думали, что так жестоко отличился профессор экономики на пенсии Б. И лишь когда через несколько дней оперативным путем удалось вычислить убийцу на явочной квартире, где он встречался с женщиной, выяснилось, что под этой личиной скрывается давно разыскиваемый бандит по прозвищу Полковник. Заложников удалось освободить. Российского спецназовца приговорили к пожизненному заключению.

По словам экс-сотрудника ГУБОП, профессиональные киллеры — люди особенные, к ним так и надо относиться. За теми, кто угодил все же за решетку, наблюдают тюремные оперативники, с которыми борцы с бандитизмом в постоянном контакте. Кстати, если киллер не получил "вышку" и выходит на волю, то, как правило, домой не возвращается, о нем есть кому позаботиться, ибо это ценный кадр. Ему меняют документы, порой даже внешность. Например, несколько лет назад в Белой Церкви такой профи убил четверых. Ему сделали пластику лица, по информации, он иногда приезжает в Украину, однако опознать его никто не может.

— Вспоминается работа по обезвреживанию крайне опасной банды, состоявшей из россиян, — говорит борец с бандитизмом. — Их деятельность направлял авторитет, живший в РФ, а сами бандиты периодически наведывались на Юго-Восток Украины, где похищали людей с целью получения выкупа. Причем жертвами выбирали семьи состоятельных кавказцев, живших в Украине. Сначала заехала из РФ группа разведки, которая и отслеживала, где и как живут потенциальные жертвы. Затем приезжали боевики, совершавшие похищение. Обычно похищали детей, выкуп требовали как минимум в полмиллиона долларов, чаще — миллион и больше. Однажды выкрали очередного ребенка, началась торговля за его освобождение. Отец похищенного обратился за помощью к живущему в Украине авторитету по прозвищу Грузин. Тот связался с "коллегами" в России, на банду надавили, в итоге сумму выкупа сильно снизили и ребенка вернули. Но Грузину этого показалось мало. Он был возмущен: понаехали тут! Прибыли из России на его территорию, работают, а уважения не оказывают, в казну-общак не платят... Потребовал, чтобы приехавшие бандиты прибыли к нему и повинились. Те передали требование своему "папе" в России. Авторитет долго не раздумывал: раз так — Грузина убрать! Для исполнения заказа прибыл киллер из Саратовской области. Неказистый мужичок ростом 165 см, однако очень меткий и хладнокровный стрелок. Он привез с собой два пистолета: ТТ и ПМ. Его встретили, разместили на снятой квартире, рассказали о распорядке дня Грузина, дали адрес.

В нужный день киллер в кепочке сидел на лавочке, поджидая Грузина. В пластиковом кулечке — пистолет, другой — в кармане. Подъехал лимузин с авторитетом, Грузин вышел было из машины, однако в салоне зазвонил телефон, забытый им там. Грузин вернулся к машине, полез за телефоном, а в это время сзади подошел киллер и дважды выстрелил. Первый выстрел — в тело, второй, контрольный — в голову. Затем киллер спокойно отошел, его подхватили на машине подельники, отвезли на квартиру. Там киллер после "дела" выпил водки, отдал подельникам пистолеты и одежду, сам переоделся, его отвезли на вокзал — и в Россию.

На зоне. Заключенные с "вечным" сроком на прогулке в спецдворике. Фото: А. Корчинский

Это все произошло летом. А осенью этот же киллер получил еще один заказ — убить в Украине авторитета и бизнесмена по прозвищу Красавчик. Он не хотел делиться своими доходами с бандитами, ибо считал себя тоже в авторитете. Вот его и решили убрать в назидание другим. Киллер поселился в городке за 200 км от места жительства Красавчика. На сей раз он приехал без оружия, местные бандиты привезли ему автомат и пару пистолетов, те же ТТ и ПМ. Киллер оружие пристрелял в лесу, автомат забраковал, пистолеты оставил.

Схему нападения киллер выбрал примерно ту же, что и в случае с Грузином. Поджидая жертву, сидел на лавочке с пистолетом в кулечке, правда, на сей раз в спортивном костюме, в темных очках. Когда появился бизнесмен с охранником, начал стрелять. Несколько раз попал в авторитета, ранил и охранника, однако тот нашел в себе силы и вступил с киллером в борьбу. Неизвестно, чем бы это все кончилось, но рядом случайно оказался патруль милиции, который услыхал выстрелы. Они и задержали киллера с поличным, тот даже оружие не успел сбросить.

Через него вышли на посредника, снимавшего для киллера квартиру, доставлявшего оружие, организовывавшего быт, включая доступных девочек. Любопытно, что у посредника нашли пистолет, который, по словам задержанного, предназначался для... киллера, в случае если тот не выполнит заказ!

Саму же группу киднепперов задержали после того, как один из бандитов попался в Херсонской области, где похитили ребенка, забрали у родителей "Мерседес-500" и еще требовали миллион долларов выкупа. Однако преступление сорвалось, а бандиты оказались на скамье подсудимых, получили разные сроки. А киллер из Саратова, 64-летний (на то время) Михаил В. был приговорен к пожизненному заключению.

Из первых уст: откровения маньяков и их родни

Владимир Кондратенко, убил 17 человек, покончил с собой через пару лет в СИЗО до суда (мы встречались через день после его ареста в милицейской камере):

— Тот человек, который играет с огнем, рано или поздно обожжется. Я человек немного неуравновешенный, одно время даже пытался жизнь самоубийством покончить. А потом подумал: а пусть все катится, как катится. У меня была хорошая жизнь, хорошая квартира, великолепное питание... Но вот только среди ночи поднимался и — вперед, убивать! Что-то меня толкало, иначе бы не шел... Кровь я видел с детства, убивал животных. А первого человека мы убили с Волковичем еще в 1991 году, это был бомж. Поймите правильно, я не любитель убивать бомжей. Это делалось для того, чтобы правильно и профессионально убивать других людей. Когда первого бомжика разменяли и кинули в реку, для меня было чисто откровением, что так тяжело убить человека. Тогда за лето мы убили человек пять или шесть, зато, когда убили человека, которого и стоило убить, он и пикнуть не успел…

Я готов к тому, чтобы в отношении меня применили высшую меру наказания, абсолютно готов и полностью. Это не бравада. Я нормальный трезвый человек, и знал, на что шел.

В камере. Убийца Кондратенко. Фото: А. Корчинский

Юрий Одначев (Чикатило), сын самого зловещего и кровавого маньяка времен СССР, сам неоднократно судимый, давший эксклюзивное интервью "Сегодня":

— Отец для меня был самым лучшим папой в мире. Что отложилось из детских воспоминаний особо? Например, помню, у нас был в 80-х автомобиль "Жигули", "шестерка", катались на нем. А потом отца за что-то поймала милиция, и он, чтобы откупиться, подарил машину милиционеру… Так жалко было!

Я считаю, что мой отец на самом деле ни в чем не виноват. Хотя бы потому, что, когда в Ленинграде происходили убийства, впоследствии приписанные ему, он находился в Ростове-на-Дону. На него "повесили" 54 трупа. Я не знаю, есть ли за ним трупы вообще, может, 1—2 и есть, но не столько.

Были бы деньги на нормального адвоката, а не назначенного прокуратурой и ей подпевающего (он даже от своего заключительного слова отказался, мол, мне нечего сказать), можно было бы, думаю, многие обвинения в адрес отца снять. Но денег не было…

И потом, когда я изучал уголовное дело отца, обнаружил, что не хватает некоторых листов. Просто вырваны те, которые невыгодны следствию.

А когда приговор привели в исполнение, нам даже не сообщили об этом. И никакой справки о смерти не прислали. Хотя потом поговаривали, что японцы предлагали 10 миллионов долларов за мозги отца, чтобы изучить их и найти отклонение от нормы, но это слухи.

Нам, повторю, никто ничего не говорил, и у нас ничего не спрашивали (а связи с отцом мы не поддерживали с первых месяцев после ареста). По сей день мы не знаем, где и как он похоронен.

Мы продолжем публиковать откровения маньяков и их близких родственников, чтобы пролить свет на их мотивы и особенности психики. Речь идет только о тех, кто лично общался с автором этих строк.

На интервью. Юрий Чикатило. Фото: А. Корчинский