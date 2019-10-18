Дело на 17 млн грн: Генпрокуратура заинтересовалась расходами Госпогранслужбы

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Генеральная прокуратура Украины, которая ранее заподозрила чиновников Минобороны в крупной растрате, зарегистрировала уголовное производство по факту необоснованного расходования бюджетных средств на сумму 17 млн грн в Государственной пограничной службе. Об сообщает пресс-служба ГПУ.

"По версии следствия, в течение 2017-2018 годов в результате злоупотребления служебным положением должностными лицами Государственной пограничной службы, в интересах коммерческих структур, при осуществлении закупки в рамках государственного оборонного заказа автомобильной техники иностранного производства произошло безосновательное расходование бюджетных средств на сумму 17 млн грн. Поэтому, Главной военной прокуратурой Генеральной прокуратуры Украины осуществлено уголовно-правовое реагирование на нарушения интересов государства", - говорится в сообщении.

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Ранее генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказ о создании Департамента процессуального руководства по особо важным уголовным производствам, связанным с масштабными хищениями государственных средств.

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Как сообщали новости "Сегодня", Верховная Рада приняла закон о реформировании ГПУ. Теперь данное ведомство будет называться Офисом генпрокурора, для назначения на должность генпрокурора теперь обязательно нужно иметь юридическое образование. Также будет ликвидирована военная прокуратура.

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