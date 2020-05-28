Дело о хищениях в армии: суд отпустил экс-заместителя министра обороны на поруки

Ранее бывшему военному был установлен залог в размере 168 тысяч гривен

Высший антикоррупционный суд отпустил бывшего заместителя министра обороны, который проходит по делу о хищениях в армии, на поруки. Об этом сообщила пресс-служба ВАКС.

"27 мая, Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда рассмотрела апелляционные жалобы защитников по делу бывшего заместителя Министра обороны Украины, представленные на постановление следственного судьи от 29.04.2020, а также заявление народного депутата Украины, первого заместителя председателя Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, генерал-лейтенанта Вооруженных сил Украины, Героя Украины Забродского М.В. о взятии подозреваемого на личное поручительство", - говорится в сообщении.

Как отмечается, по результатам судебного заседания суд частично "удовлетворил поданные апелляционные жалобы, а также удовлетворил поданное заявление и применил к подозреваемому меру пресечения в виде личного поручительства".

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Напомним, 29 апреля следственная судья ВАКС применила в отношении бывшего заместителя министра обороны Украины (2015-2019 годы) меру пресечения в виде залога в размере 168,1 тыс грн.

Ранее сообщалось, что Национальной антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении 6 лицам, уличенным в коррупции в оборонной сфере. Среди привлеченных к ответственности – бывший заместитель министра обороны и фактические руководители ООО "Оптимумспецдеталь" – компании-поставщицы запчастей предприятиям государственного концерна "Укроборонпром".

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По данным СМИ, речь идет о бывшем заместителе министра обороны Игоре Павловском.

Как известно, Игорь Павловский подал в отставку с должности заместителя министра обороны в июне 2019 года.

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