Дело об убийстве Веремия: сообщник Крысина пошел на сделку со следствием

Дарницкий районный суд Киева выделил дело Сергея Чемеса, который был сообщником Юрия Крысина, в отдельное уголовное производство. Об этом сообщила прокурор Юлия Малашич.

В частности, прокурор отметила, что между ней и Чемесом было заключено соглашение о признании виновности.

"Поэтому дело в отношении Чемеса выделено в отдельное производство и назначено на сегодня на 14.00", – сказала прокурор.

Таким образом, Чемес признал вину, пошел на сделку с прокурором и может уже сегодня получить приговор.

Отметим, судья Просалова решила на сегодняшнем заседании слушать дело в отношении Юрия Крысина с самого начала, а именно с подготовительного заседания, которое состоится 12 сентября.

Напомним, что в декабре 2017 года Шевченковский районный суд города Киева признал Крысина виновным в деле об убийстве Веремия. По приговору суда, Крысину было назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком на два года. Вместе с тем Генеральная прокуратура Украины просила суд назначить Крысину шесть лет лишения свободы и расценивала приговор как несправедливый. 28 декабря 2017 года ГПУ подала в суд апелляционную жалобу на приговор Крысину.

Как известно, Веремий был убит в ночь на 19 февраля 2014 года. По версии следствия, непосредственно убийство журналиста совершил житель Горловки Джалал Алиев, а Крысин принимал участие в нападении.

Между тем активисты утверждают, что в прокуратуре располагали рядом видеозаписей, которые показывали последовательность и согласованность действий "титушек", нападавших на участников Евромайдана вместе с Крысиным и Алиевым, который стрелял в Веремия.

Как сообщалось, новоназначенная судья по делу Крысина взяла самоотвод.