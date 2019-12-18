Дело Шеремета: Апелляционный суд принял неожиданное решение по Яне Дугарь

В суде заявили, что не получили материалов дела по подозреваемой и пришлось отсрочить решение по апелляции

Апелляционный суд Киева перенес на 8 января рассмотрение жалобы адвокатов на решение Печерского суда по Яне Дугарь, которая подозревается в причастности к убийству Павла Шеремета. Об этом сообщает с места события корреспондент "Сегодня".

Так, ранее суд отправил Дугарь под круглосуточный домашний арест, на что последовала апелляционная жалоба. Подозреваемая приехала в военной форме, на груди – пять наград. Общаться с прессой отказалась.

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Однако Апелляционный суд долго не заседал и перенес заседание на 8 января, мотивируя это тем, что не получил необходимых материалов дела.

У присутствующих на судебном заседании такое решение вызвало возмущение и кто-то крикнул: "Это издевательство над ветеранами".

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Экс-нардеп Корчинская заявила: "Дугарь до этого не была знакома с Андреем Антоненко (подозревается в организации убийства). Просто знала, что есть такой музыкант".

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Как сообщали новости "Сегодня", что на брифинге МВД военнослужащую 95-й бригады, медика Яну Дугарь называли "разведчиком". По версии следствия, она помогала организатору убийства Андрею Антоненко и Юлии Кузьменко, которая якобы подложила бомбу под автомобиль Шеремета. На предоставленной правоохранителями записи она говорит о том, что боится обыска, что в квартире есть семь телефонов и книги по саперскому делу.

Она подозревается в совершении уголовного преступления по ч. 3 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией) и п. 5,12 ч. 2 ст. 115 (совершенное способом, опасным для жизни многих лиц, и по предварительному сговору группой лиц умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. В то же время депутат Верховной Рады Яна Зинкевич заявляла об алиби Яны Дугарь. По ее словам, девушка в день убийства Шеремета находилась в зоне боевых действий на Донбассе.

Все подробности в спецтеме Расследование убийства Павла Шеремета

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