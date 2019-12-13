Убийство Шеремета: нардеп заявила об алиби одной из подозреваемых

По словам Зинкевич, Дугарь на момент убийства находилась в зоне АТО

Фото: Яна Дугарь, Facebook

Депутат Верховной Рады Яна Зинкевич заявила, что подозреваемая в убийстве Павла Шеремета Яна Дугарь на момент преступления была в зоне АТО.

"Утром вместе с депутатом 8 созыва Оксаной Корчинский и адвокатом Виталием Коломийцем будем пробиваться к Яне Дугарь. На фото – справка, которая подтверждает пребывание Яны в АТО на момент убийства Шеремета. Доказательства, которые были предоставлены по Яне, абсурдны даже по своей сути и притянуты за уши", - написала депутат на своей странице в Facebook.

Фото: Яна Зинкевич, Facebook

Как говорится в опубликованной Зинкевич справке, старший солдат Яна Дугарь в период с 3 июня 2016 года по 26 сентября 2016 года принимала участие в АТО на территории Донецкой и Луганской областей. А по версии следствия, 15 и 18 июля Дугарь фотографировала камеры наблюдения в районе убийства Шеремета. По мнению полицейских, она проводила разведку на местности.

Напомним, по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета в 2016 году проходят пять подозреваемых. На данный момент следователи подозревают в причастности к подрыву автомобиля с журналистом в центре Киева Яну Дугарь, Юлию Кузьменко, Андрея Антоненко, а также Инну и Виталия Грищенко.

Также смотрите видео доклада о ходе расследования убийства Павла Шеремета:

Между тем, в сети активно обсуждают брифинг МВД касательно расследования убийства журналиста Павла Шеремета. На брифинге рассказали о новых подозреваемых. Мнения пользователей соцсетей разделились. Кто-то поверил полиции, кто-то – нет, но в целом многие остались при своем мнении.

Новости "Сегодня" внимательно следят за ходом расследования убийства известного журналиста. Более подробно об этом вы можете узнать в специальной хронике на нашем сайте.

Все подробности в спецтеме Расследование убийства Павла Шеремета

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