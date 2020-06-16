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Дело Стерненко: суд изменил место отбывания ареста

16 июня, 16:14

Денис Беспалов Денис Беспалов

Место отбывания домашнего ареста Стерненко изменили из воинской части в Одессе на Киев

Шевченковский районный суд Киева удовлетворил ходатайство прокурора по делу одесского активиста Сергея Стерненко: место отбывания им круглосуточного домашнего ареста изменили из воинской части в Одессе на Киев. Об этом объявили в зале суда, передает hromadske.ua.

Представители Стерненка и он сам заявили, что еще не получили копию решения, и прокомментируют его после ознакомления.

Как известно, 15 июня суд отправил Стерненко под круглосуточный домашний арест на 60 дней. Домашний арест ему назначили на территории воинской части в Одессе. Сам Стерненко отметил, что выполнить его невозможно.

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Напомним, 11 июня активисту Стерненко вручили подозрение в умышленном убийстве. В СБУ также отмечали, что расследование "дела Стерненко" давно перешло из сугубо юридической плоскости в политико-информационную. 24 мая 2018 года экс-лидер одесского "Правого сектора" Сергей Стерненко заявил о покушении на него и гибели одного из нападавших от удара ножом в живот.

Напомним, у здания суда, где Стерненко избирали меру пресечения, произошли столкновения полиции с людьми, которые пришли поддержать подозреваемого. В стычке досталось и народному депутату Роману Лозинскому.

Видео: Игорь Рец

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