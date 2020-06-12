Дело Стерненко: активисты "штурмуют" суд, началась стычка с полицией (видео)

Пока адвокаты заявляют отвод судьи, под судом стало совсем жарко

В Шевченковском суде Киева произошла стычка между правоохранителями и людьми, которые пришли поддержать активиста Сергея Стерненко. Ему сегодня избирают меру пресечения. Об этом сообщает в Telegram PavlovskyNews.

Охрана суда не дала пройти сторонникам Стерненко на судебное заседание, аргументируя это тем, что в зале не должно находится больше 20 человек, включая участников процесса. После этого активисты начали скандалить и скандировать "Пропустите!".

Сам же подозреваемый пообещал всем желающим взять его на поруки раздать заявления. Таким образом, люди смогут стать участниками судебного процесса и охрана должна будет их пропустить. А тем временем его адвокаты уже заявили ходатайство об отводе судьи.

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В то же время на улице обстановка накалялась и активисты даже прорвались на входе в суд, однако дальше металлодетекторов полиция их не пропустила. Между противоборствующими сторонами завязалась потасовка.

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Видео: PavlovskyNews

Как сообщали новости "Сегодня", 11 июня активисту Стерненко вручили подозрение в умышленном убийстве. В СБУ также отмечали, что расследование "дела Стерненко" давно перешло из сугубо юридической плоскости в политико-информационную.

Напомним, 24 мая экс-лидер одесского "Правого сектора" Сергей Стерненко заявил о покушении на него и гибели одного из нападавших от удара ножом в живот. Позже полиция Одесской области установила местонахождение и задержала сбежавшего участника столкновения.

Как известно, на Сергея Стерненко в 2018 году в Одессе было совершено три нападения.

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