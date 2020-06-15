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Дело Стерненко: суд избирает меру пресечения активисту

15 июня, 11:01

Денис Беспалов Денис Беспалов

Возле здания суда собралось много активистов и журналистов, многих не пускают на заседание

В Шевченковском районном суде Киева началось заседание об избрании меры пресечения для общественного активиста Сергея Стерненко.

Возле здания суда собралось много активистов и журналистов, многих не пускают на заседание.

Также на месте находятся несколько сотен полицейских разных подразделений и нацгвардейцев, стоят полицейские автобус и автомобили. Многие правоохранители в шлемах.

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Сайт "Сегодня" ведет стрим с места событий:

Поддержать Стерненко под стены суда пришла мать убитой правозащитницы Ирины Ноздровской.

Тем временем в суде уже выступают эксперты.

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Фото: facebook.com/sternenko

Как известно, предыдущее заседание суда об избрании меры пресечения проходило 12 июня. Тогда произошла стычка между активистами и полицией.

Видео: PavlovskyNews

Суд в тот день так и не принял решение, и заседание перенесли на 15 июня.

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Напомним, 11 июня активисту Стерненко вручили подозрение в умышленном убийстве. В СБУ также отмечали, что расследование "дела Стерненко" давно перешло из сугубо юридической плоскости в политико-информационную.

Напомним, 24 мая 2018 года экс-лидер одесского "Правого сектора" Сергей Стерненко заявил о покушении на него и гибели одного из нападавших от удара ножом в живот.

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суд убийство полиция стерненко

Источник: Сегодня

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