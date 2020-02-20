Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,52
26,49

День памяти Героев Небесной сотни: людей призывают зажечь свечи в своих домах

20 февраля, 12:43

Совсем скоро начнется панихида в Свято-Михайловском соборе Киева и минута молчания

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

Годовщину расстрелов на Майдане отмечают сегодня в Украине. Шесть лет назад в центре Киева произошли трагические события: три дня силовики расстреливали тех, кто вышел на Евромайдан. Какие поминальные мероприятия запланированы сегодня? Корреспондент новостей "Сегодня" побывала на Аллее Героев Небесной Сотни.

С самого утра к Аллее Героев Небесной Сотни и на Майдан Независимости люди несут цветы и зажигают свечи. Символично раздается "Плине кача". По официальной информации, в течение трех трагических дней погибли 106 протестующих и 18 силовиков. Почитать память будут по всей Украине, после обеда в Свято-Михайловском соборе состоится панихида по погибшим и минута молчания. Запланировано на сегодня шествие памяти. Людей же призывают в этот день зажечь свечи дома. Приходят к Аллее Героев Небесной Сотни, как родные погибших, так и сами участники Революции достоинства, есть здесь и те, кто просто вспоминает те трагические события.

Сейчас именами майдановцев называют улицы, о них снимают кино и пишут книги. А вот расследование по делам Майдана продвигаются не так быстро, как того хотели бы родные и адвокаты.

Юрий Аксенин, глава ОО "Семья Героев Небесной Сотни":

"Я не сказал бы, что я верю. Я надеюсь и надеюсь только на лучшее, действительно, потому что нам надо это дело завершить и именно наказать виновных, в правовом русле".

В тренде
Коронавирус проник в 28 стран: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространения

Напомним, на мирный протест люди вышли на Майдан еще в ноябре 2013 года, после того, как тогдашнее правительство приостановил подготовку к подписанию соглашения об ассоциации с ЕС. Стрелять в центре Киева начали в конце января 2014 года, а массовые расстрелы во время противостояния майдановцев с силовиками произошли от 18 до 20 февраля.

В годовщину расстрелов на Майдане сайт "Сегодня" попросил народных депутатов, принимавших участие в Революции Достоинства, поделиться даже не историями, а, скорее эмоциями или осмыслением случившегося шесть лет назад. Политики рассказали о своем участии в Майдане.

Смотрите также видео, как нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский в сессионном зале отказался стоя почтить память Героев Небесной Сотни:

Реклама

Видео: facebook.com/babaandkit

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Майдан минута молчания Евромайдан небесная сотня поминальные мероприятия Герои Небесной сотни

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус проник в 28 стран: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространения
Коронавирус проник в 28 стран: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространенияУкраина
Украинцам придумали
Украинцам придумали "новый" налог: за что и сколько нужно платитьЭкономика
Наступление боевиков на Донбассе: все подробности, карта и видео обстрелов
Наступление боевиков на Донбассе: все подробности, карта и видео обстреловПолитика
Чего хочет Путин от Украины: Волкер назвал стратегическую цель Кремля
Чего хочет Путин от Украины: Волкер назвал стратегическую цель КремляПолитика
Украинские пленники коронавируса: что нужно знать о лайнере Diamond Princess
Украинские пленники коронавируса: что нужно знать о лайнере Diamond PrincessУкраина
Россия подготовилась к вторжению в Украину: разведка сообщила тревожную новость
Россия подготовилась к вторжению в Украину: разведка сообщила тревожную новостьУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...