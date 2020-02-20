День памяти Героев Небесной сотни: людей призывают зажечь свечи в своих домах

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

Годовщину расстрелов на Майдане отмечают сегодня в Украине. Шесть лет назад в центре Киева произошли трагические события: три дня силовики расстреливали тех, кто вышел на Евромайдан. Какие поминальные мероприятия запланированы сегодня? Корреспондент новостей "Сегодня" побывала на Аллее Героев Небесной Сотни.

С самого утра к Аллее Героев Небесной Сотни и на Майдан Независимости люди несут цветы и зажигают свечи. Символично раздается "Плине кача". По официальной информации, в течение трех трагических дней погибли 106 протестующих и 18 силовиков. Почитать память будут по всей Украине, после обеда в Свято-Михайловском соборе состоится панихида по погибшим и минута молчания. Запланировано на сегодня шествие памяти. Людей же призывают в этот день зажечь свечи дома. Приходят к Аллее Героев Небесной Сотни, как родные погибших, так и сами участники Революции достоинства, есть здесь и те, кто просто вспоминает те трагические события.

Сейчас именами майдановцев называют улицы, о них снимают кино и пишут книги. А вот расследование по делам Майдана продвигаются не так быстро, как того хотели бы родные и адвокаты.

Юрий Аксенин, глава ОО "Семья Героев Небесной Сотни":

"Я не сказал бы, что я верю. Я надеюсь и надеюсь только на лучшее, действительно, потому что нам надо это дело завершить и именно наказать виновных, в правовом русле". В тренде Коронавирус проник в 28 стран: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространения

Напомним, на мирный протест люди вышли на Майдан еще в ноябре 2013 года, после того, как тогдашнее правительство приостановил подготовку к подписанию соглашения об ассоциации с ЕС. Стрелять в центре Киева начали в конце января 2014 года, а массовые расстрелы во время противостояния майдановцев с силовиками произошли от 18 до 20 февраля.

В годовщину расстрелов на Майдане сайт "Сегодня" попросил народных депутатов, принимавших участие в Революции Достоинства, поделиться даже не историями, а, скорее эмоциями или осмыслением случившегося шесть лет назад. Политики рассказали о своем участии в Майдане.

Смотрите также видео, как нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский в сессионном зале отказался стоя почтить память Героев Небесной Сотни:

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Видео: facebook.com/babaandkit

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