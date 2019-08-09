"Если вы придете без направления к врачу, медучреждение вправе попросить оплатить прием": интервью с Олегом Петренко

Фото: пресс-служба Национальной службы здоровья

В 2020 году медреформа заработает на полную. Для этого Верховной Раде нужно принять программу медицинских гарантий – перечень услуг, которые Национальная служба здоровья будет заказывать у медучреждений и оплачивать для украинцев. Появится и "негативный" перечень – услуги, которые не будут входить в программу медицинских гарантий.

Что не будет покрываться программой медицинских гарантий в 2020 году, почему программа "Бесплатная диагностика" не запустилась как планировалось, и какие правила появятся для украинцев в больницах – читайте в первой части интервью с руководителем НСЗУ Олегом Петренко.

- Год назад, когда медицинские амбулатории первички (там, где работают семейные врачи, терапевты и педиатры) только начинали подписывать соглашения с НСЗУ. Тогда были опасения, что медучреждения не получат вовремя компьютеры, а врачей не хватит на всех украинцев, которые должны подписать декларации. Если подвести итоги первого года, какие опасения оправдались, а какие – нет?

- За этот год мы были свидетелями чрезвычайных изменений. Даже в оптимистических сценариях не могли допустить, насколько люди могут мобилизоваться. Это касается не только медучреждений, врачей, а и пациентов, которые очень быстро воспользовались своим правом на свободный выбор семейного врача. На сегодня мы имеем 28 млн подписанных деклараций. Действительно, у нас были опасения на входе. Нам часто говорили: как вы представляете себе в селе широкополосный интернет? Какие компьютеры? Как врачи будут обучаться? Сейчас 97% больниц первички оборудованы компьютерами с доступом в интернет. Более 90% компьютеризации за один год – это то, чего мы не ожидали.

- Вы сказали, что сегодня декларации заключили почти 28 млн человек. То есть, еще 12 млн нигде не обслуживаются, или их нет в Украине?

Фотр: "Сегодня"

- Мы ориентировались на опыт соседних стран. Уже 67-68% украинцев выбрали врача. Мы начали выбирать своего врача полтора года назад. В Польше, например,таких показателей достигли за три года. Даже через пять лет у поляков 92-94%. Всегда есть люди, которые по разным причинам не выбирают врача. Конечного срока подписания декларации с врачом нет. Но я бы рекомендовал не затягивать и определиться. С одной стороны, хорошие доктора уже набрали оптимальный объем практики, и остаются врачи, которые по разным причинам не избираются людьми. Во-вторых, ваша декларация с врачом – это вход в новую систему. С 2020 года маршрут пациента в системе здравоохранения будет связан с наличием декларации, за исключением экстренной помощи – ее вам предоставят при любых условиях, есть ли у вас декларация или нет. В других случаях, врач первички будет точкой входа в систему. То есть без его направления вы не попадете на другой уровень: к врачу-специалисту, на диагностику или в больницу, не получите рецепт на бесплатные лекарства. Право на выбор врача очень важное.

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- В июле должна была запуститься программа "Бесплатная диагностика", по которой некоторые виды анализов и исследований украинцы могли бы проходить бесплатно. Почему не удалось запустить программу и стоит ли ее ожидать в этом году?

- В этом году были предусмотрены несколько пилотных проектов. Но оказалось, некоторые вещи требуют чуть больше времени на подготовку. Условием готовности для запуска на национальном уровне "Бесплатной диагностики" была необходимость медучреждениям измениться как на первичке – они компьютеризировались, автономизировались (превратились в некоммерческие предприятия вместо бюджетных учреждений), подключились к электронной системе здравоохранения. К сожалению, не все было сделано. Есть области, которые выполняли требования, а есть регионы, где степень автономизации не дотягивает до 20%.

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Мы до сих пор стараемся запустить программу, но это не самоцель. Самоцелью является реализация закона о государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания. Закон предусматривает, что с 2020 года все виды медицинской помощи будут предоставляться в рамках программы медицинских гарантий. Сейчас пилот остается возможным, может не в полном объеме и не как планировали, но в целом мы ориентируемся на 2020 год, когда все виды помощи должны работать по новым правилам.

- Я слышал версию, что есть проблемы со статистическими данным из медучреждений по количеству анализов, диагностических процедур, которые там предоставляются .

- Действительно, статистика, которой владеет сейчас система, далека от совершенства. Особенно это касается амбулаторно-поликлинической помощи. Для нас основной задачей пилота было именно собрать реальную информацию: какие услуги предоставляются на амбулаторном этапе, сколько их, какая специализация, какие специалисты проводят исследования. Мы эту информацию имеем, но ее недостаточно, чтобы делать правильные детальные расчеты. Мы ее собираем по крупицам, пытаемся моделировать, основываясь на те данные, которые реально доступны сейчас.

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В Национальной службе здоровья создана мощная команда, которая занимается аналитикой, моделированием и подготовкой для расчета тарифов на различные виды медицинских услуг. Когда мы с 2020 года будем взаимодействовать с медучреждениями электронным способом, у нас за первый год соберется достаточно данных. И каждый год уточняющие данные будут помогать более эффективно и качественно рассчитывать все тарифные ставки. Это процесс, и большинство стран с самого начала изменения системы финансирования не рассчитывали на идеальную картинку. Напомню, что эти изменения заключаются в том, что мы не просто содержим больницы, кровати, врачей, а начинаем платить за результат работы. За конкретно пролеченного каждого пациента.

- Из Национальной службы здоровья будут финансироваться больницы системы Академии медицинских наук Украины и Государственного управления делами, в частности "Феофания". Они считаются более привилегированным сегментом украинской медицины. Расскажите, как они будут финансироваться: как обычные больницы или иметь специальные коэффициенты?

- Закон предусматривает создание единого медицинского пространства и единого плательщика, оперировать средствами государственного бюджета в интересах пациентов. Единственным плательщиком является Национальная служба здоровья, которая направляет средства налогоплательщиков на то, чтобы закупить им необходимые медицинские услуги надлежащего качества. Система единого медицинского пространства предусматривает, что нет никаких ведомственных параллельных систем, исключая военную медицину и силовые структуры. Медучреждения, которые Вы перечислили, должны на равных условиях участвовать в программе медицинских гарантий. Они должны автономизироваться, подключиться к электронной системе здравоохранения, заключить договор с НСЗУ. Пациент сможет по направлению выбрать любое заведение в Украине, который подпишет договор с НСЗУ.

Да, были определенные движения, когда кто-то хотел считать себя привилегированным, но эти попытки ни к чему не приведут. Привилегии в системе есть только с точки зрения готовности к работе по программе медицинских гарантий. Возможно, эти больницы в большей степени готовы, чтобы получать договор на приоритетные услуги. В рамках программы медицинских гарантий определены приоритеты, которые больше всего влияют на здоровье населения. Мы знаем, что сердечно-сосудистые заболевания являются причиной смерти №1 – более 60% людей умирают из-за них. И основными убийцами в этой категории является острый мозговой инсульт и инфаркт миокарда. Именно эти две патологии являются предметом особого внимания и приоритетных услуг. Клиники, которые будут соответствовать требованиям НСЗУ для предоставления таких услуг, смогут получать приоритетный тариф. Каждая приоритетная услуга имеет специальный тариф, он выше и позволяет эффективно организовать помощь пациентам в этих состояниях. Таким образом, государство стимулирует развитие тех медицинских услуг и инвестиций, которые больше всего влияют на здоровье, предотвращают преждевременную смертность и инвалидность.

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В следующем году в приоритете будут также роды и перинатальная помощь: все, что связано с материнством и детством – для государства приоритет. Женщины точно не будут доплачивать родильным домам, которые заключат договор с НСЗУ. Так же для амбулаторной специализированной помощи мы определяем наличие приоритетных услуг, которые позволяли бы раннюю диагностику онкологических заболеваний – это все виды эндоскопической диагностики, ранней морфологической (гистологической) диагностики новообразований, в т. ч. злокачественных, которые позволяют на ранней стадии выявить заболевание и раньше начать лечение. Это дает больший шанс на выздоровление и является экономически эффективным.

Поэтому в приоритетных услугах могут быть преимущества для тех больниц, которые соответствуют требованиям.

- Допустим, эти заведения уже вошли в реформу, любой ли пациент может спокойно обратиться в "Феофанию"?

- Принцип свободного выбора врача должен перенестись и на вторичку, то есть специализированную помощь – как амбулаторную, так и стационарную. Но вы должны понимать, если вам врач дал направление к кардиологу, и вы выбрали кардиолога где-то в институте, или известной клинике, то вы должны предварительно записаться. Если этого кардиолога выбрали еще 10 тыс. человек – придется ждать дольше. Так заведено в большинстве цивилизованных стран мира. Если вы выбрали врача, к которому большая очередь, то вы можете ждать, или вы можете пойти к другому. Так будет работать система. Чтобы воспользоваться программой медицинских гарантий, человек должен соблюдать определенные правила. То есть вы должны иметь направление. Если вы придете без направления к врачу по собственному желанию, то медучреждение имеет право официально попросить оплатить прием. Единственное исключение – это экстренная медицинская помощь, когда ситуация угрожает жизни – ее вам предоставят бесплатно без каких-либо предварительных условий. То есть с 2020 года все услуги становятся частью программы медицинских гарантий.

- Верховная Рада должна принять гарантированный пакет медицинских услуг. Как я понимаю, у Вас к тому времени должны быть расчеты по тарифам и объемам услуг. У Вас сегодня есть эти цифры и готовы ли Вы их подавать в правительство?

- Еще в начале года первые расчеты были представлены в рамках среднесрочной бюджетной декларации. Мы подали все основные расчеты по всем видам медицинской помощи, которые войдут в программу медицинских гарантий. Расчетные показатели по тарифам связанные с историческими данными. Например, в Украине было 8,5 тыс. госпитализаций за прошлый год. Если разделить все деньги, направленные на стационарное лечение, то получится небольшая сумма на одну госпитализацию. А затем включаются сложные математические моделирования, которые разделяют все эти госпитализации на виды, которые позволяют определить тип и ресурсную затратность той или иной госпитализации (случаи лечения). Есть методика, утвержденная постановлением Кабмина №1075, которая определяет порядок расчета стоимости услуги по медицинскому обслуживанию населения. Ею могут пользоваться и медучреждения, чтобы вести учет расходов. Учет расходов – это первая часть процесса расчета. Мы эти расчеты имеем и сейчас уточняем. Мы получаем дополнительную информацию от органов местного самоуправления, от больниц. Плюс мы базируемся на данных нескольких регионов, где это происходило с помощью международной технической помощи в течение нескольких последних лет. Это Полтавская область, где происходит пилот по финансированию больниц с оплатой за случай госпитализации, еще Львовская и Одесская области, где в течение трех лет собирались подробные данные. Этих данных достаточно, чтобы делать расчеты тарифов.

- Многих волнуют платные медуслуги, которые могут появиться в 2020 году. Как я понимаю, они должны быть частью этих расчетов?

- Бюджетное учреждение, которое преображается в коммунальное некоммерческое предприятие, может само устанавливать тарифы по согласованию с владельцем (местные органы власти – прим. ред.). Это происходило и раньше. Владелец утверждает финансовый план. И одним из источников дохода заведения могут стать медицинские и не медицинские сервисные услуги, которые не входят в пакет медицинских гарантий. Если пациент сам по собственному желанию обратится в медучреждение и захочет без направления сделать какое-то исследование, или посетить какого-то врача, то заведение имеет право установить тарифы, чтобы взыскать за это деньги официально.

Или например дополнительные сервисные услуги, если пациент хочет находиться в отдельной палате, где есть телевизор, улучшенные условия. В законе будет прописано, за что мы не платим, что является так называемым "негативным" перечнем. Но конкретные платные услуги – это ответственность коммунального учреждения, которое является предприятием. Там есть главный врач, директор, бухгалтер, владелец, который утверждает стратегический и финансовый план – он и согласовывает тарифы как один из источников доходов этого предприятия.

Что войдет в "негативный" перечень медицинских услуг, сколько будут стоить роды и сколько станут зарабатывать врачи с 2020 года читайте вскоре во второй части интервью с Олегом Петренко на сайте "Сегодня".

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