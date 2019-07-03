Новые паспорта для украинцев: когда начнем получать безусловный доход от государства

У президента обещали младенцам процент от доходов страны. Эксперты: идея хороша, но трудновыполнима

Фото: Сергей Ревера, Сегодня

Президент Владимир Зеленский уже чуть больше месяца на своей должности и активно пытается выполнять предвыборные обещания. "Сегодня" же вспомнили об "Экономическом паспорте украинца" и расспросили экспертов, реально ли воплотить его в жизнь.

Программа Зеленского гласила: "паспорт" не что иное, как личный счет, спонсируемый страной. Если его реализуют, каждый маленький украинец с самого рождения сможет накапливать на этом счету часть средств от "реализации государством природных благ". Предполагается, что после достижения совершеннолетия гражданин получит эти накопления как собственный стартовый капитал, который можно потратить, к примеру, на обучение или запуск бизнеса. Большей конкретики в команде Зеленского не озвучивали (например, каким будет размер выплат и как часто они будут происходить), но источники "Сегодня" в ОП уверяют, что над детализацией плана идет усиленная работа.

Впрочем, самые смелые приблизительные расчеты показывают, что инициатива жизнеспособна. Ранее эксперты предполагали, что на фонд можно было бы ежегодно выделять около 2% госбюджета: учитывая, что в прошлом году доходы казны составили 913,6 млрд грн, то на "экономические паспорта" пошло бы чуть больше 18 млрд грн. При том что в прошлом году родилось 335,8 тыс. детей, то в этом году каждый из них мог бы получить около 54,4 тыс. грн. Однако если принять во внимание, что траст хотят пополнять доходами от ренты за использование недр, а они в 2018-м составили 45,3 млрд грн, то получается и того больше — по 135 тыс. грн на каждого новорожденного. Если же навести порядок с добычей янтаря (объемы черного рынка оцениваются в 300 млн долларов), гранита и речного песка, то эта сумма лишь вырастет. Сейчас все эти отчисления идут на нужды Пенсионного фонда и другие социальные выплаты.

Эксперты видят и другие пути финансирования проекта.

"За счет реформы и оптимизации нынешней системы соцобеспечения, а она во многом несправедлива и подвержена коррупционным рискам, можно сэкономить определенные средства и назначить их для наполнения фонда", — считает руководитель секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский.

По его словам, в целом сама идея хороша:

"Цифровые вызовы и автоматизации неизбежно приведут к безработице в мире. Украину она тоже рано или поздно настигнет. Чтобы в таких условиях обеспечить базовые потребности человека, может понадобиться базовый доход".

А вот глава Ассоциации франчайзинга Украины Андрей Кривонос считает проект трудновыполнимым:

"Сегодня доходы от украинских недр распределены между предприятиями разных форм собственности. Чтобы выделить долю от этих денег на "паспорта", придется нарушить лицензионные соглашения, правила концессий, инвестдоговоров. Здесь придется иметь дело с большим объемом бизнес-интересов".

Кривонос считает, что проекту не хватает конкретики — непонятно, что делать с деньгами до наступления совершеннолетия:

"Надо понять, куда эти деньги инвестировать, чтобы они давали прибыль и не обесценивались. В украинские активы — пока рискованно, за рубеж — где гарантии, что деньги получится вернуть?".

В мире: от Аляски до Уганды

Идея "экономического паспорта" не нова, правда, в мире концепцию называют "безусловным базовым доходом" (ББД). Ближе к "экономпаспорту" дела обстоят на американской Аляске. Последние 37 лет всем гражданам штата раз в год выплачивают около 1000 долларов (26 тыс. грн) из фонда, бюджет которого пополняют четверть доходов от продажи нефти. Похожая система действует и в Норвегии — там тоже создан фонд, в который идет около половины нефтяных доходов госбюджета. Однако его средства пока не тратят, а копят на то время, когда запасы норвежской нефти иссякнут. ББД также введен в Арабских Эмиратах и Италии, а экспериментальные программы велись в Канаде, Германии и Уганде.

Тем не менее, несмотря на кажущуюся привлекательность денег "за просто так", в некоторых странах от них отказались, причем сами граждане. Так, пару лет назад в Швейцарии вопрос введения ББД в размере около 2250 евро (67 тыс. грн) подняли на референдуме, и около 80% швейцарцев проголосовали против, не захотев обеспечивать мигрантов или бездельников.

"Лифт" пока ищет босса и дизайнера

А вот другой проект "команды Зе" — "Лифт" — пока находится на этапе становления. Напомним, сайт lift.net.ua был запущен 28 мая и его задача — "объединить в себе квалифицированных специалистов и инновации". Он "направлен на позитивные изменения в стране и ее комплексное социально-экономическое и культурное развитие". Всем обладателям креативных идей и продуктов предлагается оставить заявку на сайте и ждать своего часа, отслеживая статус по "лифт-трекеру". По состоянию на вчерашний день, в "Лифт" поступило 3145 идей, прислано 1035 проектов и 3449 резюме. На вакансии откликнулось 520 соискателей, но еще остаются вакантными позиции руководителя проекта "Лифт", моушен-дизайнера и SMM-специалиста.

Напомним, ранее новости "Сегодня" проанализировали первый месяц работы Зеленского и выяснили, что сделал президент на самом деле.

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