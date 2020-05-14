Скандал с малышами от суррогатных матерей: в Украине более 100 детей не могут забрать родители

Если карантин продлят, то, как уточнили Людмила Денисова, детей может быть уже почти тысяча

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова рассказала подробности скандала с малышами, рожденными от суррогатных матерей для иностранцев, которых сейчас не могут забрать из-за закрытых границ.

Ранее новости "Сегодня" писали, что в киевской гостинице "Венеция" находятся 46 детей, рожденных методом суррогатного материнства для иностранных пар.

Как сообщила омбудсмен, в "Венеции" на самом деле находится 51 ребенок.

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"15 детей были с родителями – в этой же гостинице. 36 детей находились в двух комнатах. У этих детей есть свидетельства о рождении. Родители этих детей являются гражданами иностранных государств – это Китай, Германия, Испания, Франция, Болгария, Англия, Румыния, Италия, США", – сообщила она на брифинге 14 мая.

По словам Денисовой, родители 36 детей не могут попасть в Украину из-за закрытых на карантин границ.

"Они нам сообщили, что обращались в МИД Украины, чтобы им помогли решить этот вопрос, но в МИД отказали и предложили, чтобы родители обращались в свои посольства и по дипломатической ноте они будут помогать уже в индивидуальном порядке. Но государства не смогли этого сделать, посольства некоторые отказались, поэтому вопрос остается нерешенным. Мне стало известно, что в целом по Украине более 100 детей ожидают родителей. В разных таких медицинских центрах репродуктивной медицины", – уточнила омбудсмен.

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Денисова отметила, что если карантин продлят, то таких детей в Украине может быть уже почти тысяча.

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"Поэтому нужно наработать такой механизм, чтобы родители смогли приехать за своими детьми", – уточнила Денисова, пояснив, что иностранные пары должны обратиться непосредственно к ней с соответствующим заявлением, а потом она обратится по своей линии в МИД за разрешением для них на въезд и выезд.

Ранее в Киеве под видом суррогатного материнства продавали детей за границу. Также в Европе провели масштабную операцию по борьбе с торговлей детьми.

Также смотрите в сюжете о ситуации в сфере борьбы с торговлей людьми в Украине:



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