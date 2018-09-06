Дерзкое ограбление: злоумышленники устроили ДТП, избили водителя и забрали 55000 долларов (видео)

Сегодня, 14:45

Всех пятерых нападавших задержал спецназ КОРД – были обнаружены пистолеты


В Харьковской области пятеро мужичин дерзко ограбили водителя прямо на дороге, однако позже были задержаны с оружием.

Когда водитель потерял сознание, злоумышленники забрали из машины 55 тысяч долларов и телефон. Свою машину подожгли, чтобы уничтожить доказательства. Правоохранители уже нашли всех пятерых нападавших. Задерживали их бойцы КОРДа. Оказалось, трое – в Украине нелегально. Нападавшим грозит до 15 лет за решеткой.

"После совершения разбойного нападения было выдвинуто несколько версий о том, что к данному преступлению могут быть причастны лица ранее знакомые потерпевшему. Во время отработки этой информации в поле зрения попал ранее судимый местный житель, который мог знать маршрут передвижения потерпевшего и наличие большой денежной суммы", – сказал начальник криминальной полиции Изюмского отдела Нацполиции Андрей Березка.

Как сообщил заместитель начальника Управления уголовного розыска Нацполиции в Харьковской области Олег Лобунец, в ходе проведения обысков по их местам проживания было изъято огнестрельное оружие: пистолеты ТТ, Glock, патроны к ним, автомобили.

Ранее мы писали о разбое на дороге под Черниговом. На трассе Киев – Чернигов произошло вооруженное ограбление грузовика, а добычей разбойников стали кошельки водителя и пассажиров, а также сейф с деньгами.

Сайт "Сегодня" также узнал от опытного автопутешественника советы автомобилистам, как избежать ограбления в путешествии. Он перечислил список ошибок, из-за которых украинские автомобилисты могут стать жертвами грабителей на дорогах.
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Источник:

"Сегодня"

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