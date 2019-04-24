Десантировались и зашли в тыл "врага": эффектное видео учений ВСУ

На Донбассе крылатая пехота показала, как будет действовать против агрессора в реальных боевых условиях

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Украинская армия не прекращает совершенствоваться. Пока морпехи "уничтожают десант" противника, бойцы десантно-штурмовых войск потренировались в десантировании и выходе в тыл условного врага. Об этом сообщает штаб Объединенных сил.

В районе проведения операции Объединенных сил военнослужащие одной из бригад десантно-штурмовых войск ВСУ, кроме напряженной боевой работы, постоянно совершенствуют профессиональные навыки в ходе регулярных тренировок и учений.

"Военнослужащие отработали наиболее вероятные ситуации, которые могут возникнуть во время выполнения боевых задач – десантирование различными способами, движение колоннами бронированной техники, выход в тыл условного противника, обнаружение и уничтожения важных объектов противника. Благодаря упорному труду на полигонах десантники из состава Объединенных сил всегда готовы к выполнению задач высокого уровня сложности", – сообщили в ООС.

Отметим, что в последнее время участились тренировки различных родов войск. Так, недавно прошли масштабные учения сил ПВО. Это было вызвано тревожными разведданными об активизации стратегической авиации России всего в 20 километрах от украинской границы. К учениям сил ООС были привлечены самолеты истребительной авиации, а также подразделения зенитных ракетных войск – от ЗРК С-300 до подразделений, имеющие на вооружении зенитно-ракетные комплексы "Бук-М1", "Оса-АКМ", "Стрела-10", 2С6 "Тунгуска", ПЗРК и зенитные установки ЗУ-23-3.

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