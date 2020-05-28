Кулеба: Детей от суррогатных матерей "покупают" насильники и гомосексуалисты

На фоне скандала с сотней суррогатных детей, которые застряли в Украине из-за пандемии коронавируса, уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба требует запретить в стране суррогатное материнство.

Детский омбудсмен назвал это эксплуатацией и рабством женщин, которые решают стать суррогатной матерью, а также "зарабатыванием денег на торговле детьми".

"Реклама суррогатного материнства, которая сегодня везде, "кричит" нам о радостных родителях и счастливых семьях. Но она не говорит нам о том, кто на самом деле скрывается за красивым рекламным буклетом. Есть случаи, когда семьи – фиктивные, когда "супругами" могут оказаться и гомосексуальные пары, и насильники", – пишет Кулеба на своей странице в Facebook.

Реклама

Кулеба отметил, что украинские власти не могут ни проверить достоверность информации о тех, кто обращается к услугам суррогатного материнства, ни контролировать, что происходит с детьми, рожденными для иностранных пар.

Он заявил о "множестве манипуляций и нарушений" со стороны иностранных пар, которые "создают фиктивные браки, подделывают документы, идут на другие "схемы", чтобы получить ребенка незаконным способом". Частично это правда: ранее в столице прикрыли группировку, которая под видом суррогатного материнства продавала детей за границу.

В тренде Затопленные улицы и лодки вместо машин: что натворил циклон в городах Украины

Кроме того, омбудсмен привел ряд пунктов договора, которые, по его словам, дискриминируют и унижают суррогатную мать: отказ от прав на ребенка, невозможность забрать его, если приемные родители откажутся.

"Такой формат "передачи" ребенка превращает ребенка в объект договора, товар, за который платят. А если "товар" не подходит – договор предусматривает возможность от него избавиться", – отметил Николай Кулеба.

Реклама

Суррогатных матерей он называет "инкубаторами, которые не имеют прав на собственное тело".

Впрочем, если одни женщины соглашаются на суррогатное материнство, то другие торгуют детьми уже после их рождения. Например, не так давно в Херсоне женщина пыталась продать своего трехмесячного сына, но получила 8 лет тюрьмы.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама