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Детям передадут 23 тонны игрушек: Кабмин отреагировал на призыв Зеленского

29 января, 14:07

Игрушки передадут детям украинских военных, социально незащищенным семьям, а также в детские дома и больницы

Задержанные на таможне игрушки. Фото: facebook.com/zelenskiy95

Задержанные на таможне игрушки. Фото: facebook.com/zelenskiy95

Правительство после призыва президента Владимира Зеленского приняло решение передать 23 тонны конфискованных игрушек детям. Об этом в Telegram написал премьер-министр Алексей Гончарук.

"Правительство приняло решение о передаче игрушек, которые находятся на складах новой таможни, детям украинских военных, социально незащищенным семьям, а также в детские дома и больницы", - написал он.

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Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский предложил передать детям-сиротам 23 тонны контрабандных игрушек.

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"В конце 2019 года в Черноморский рыбный порт поступил контейнер, заполненный детскими игрушками и играми для развития. Однако предприятие, которое должно было растаможить товар, отказалось от него в пользу государства. Общий вес груза – более 23 тонн. Для чиновников это просто статистика. А для детей – это 23 тонны радости и счастья. Считаю, что игрушки не должны пылиться на таможенных складах или еще хуже – "по-тихому" распродаваться недобросовестными лицами", – заявил Зеленский.

Ранее сообщалось, что в Одессе сотрудники таможни задержали почти восемь тысяч контрафактных кубиков Рубика.

Напомним, новости "Сегодня" сообщали, что накануне Дня святого Николая Владимир Зеленский пригласил на чаепитие двух детей, родители которых погибли на Донбассе.

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правительство игрушки Владимир Зеленский

Источник: Сегодня

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