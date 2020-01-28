Зеленский хочет передать детям 23 тонны контрабандных игрушек

/ Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский, который ранее получил оригинальный подарок с Донбасса, предлагает передать детям-сиротам 23 тонны контрабандных игрушек. Об этом он написал у себя в Facebook.

"В конце 2019 в Черноморский рыбный порт поступил контейнер, заполненный детскими игрушками и играми для развития. Однако предприятие, которое должно было растаможить товар, отказалось от него в пользу государства. Общий вес груза – более 23 тонн. Для чиновников это просто статистика. А для детей – это 23 тонны радости и счастья. Считаю, что игрушки не должны пылиться на таможенных складах или еще хуже – "по-тихому" распродаваться недобросовестными лицами", – написал он.

Президент призвал Кабинет министров:

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провести все необходимые проверки, в том числе по безопасности игрушек;

передать их детским домам, детским больницам, социально незащищенным семьям и детям наших военных.

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Ранее сообщалось, что в Одессе сотрудники таможни задержали почти восемь тысяч контрафактных кубиков Рубика.

Напомним, новости "Сегодня" сообщали, что накануне Дня святого Николая Владимир Зеленский пригласил на чаепитие двух детей, родители которых погибли на Донбассе.

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