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"Девочки уже любят другие игрушки": видео с погибшей на Донбассе Яной Червоной

Сегодня, 05:17

Оружие пулеметчицы всегда было направлено в сторону врага, который получал от нее достойную "ответку"

Яна Червона
Яна Червона. Фото: Facebook
"Девочки уже любят другие игрушки": видео с погибшей на Донбассе Яной Червоной //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/4b6/4a5/5ca4b64a568de.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/4b6/4a5/5ca4b64a568de.jpg Украина Оружие пулеметчицы всегда было направлено в сторону врага, который получал от нее достойную «ответку»

Волонтер и боец ВСУ Яна Червона с позывным "Ведьма" рассказывает, что война на Донбассе объединила украинцев, а боевики даже не вспоминают о Минских соглашениях. Соответствующее видео было опубликовано в сети.

Яна показывает свое боевое место, за пулеметом, и рассказала, что враг находится совсем неподалеку и оружие всегда наготове.

"Ближайшая посадка – это у нас уже враги. Наше дело, чтобы они не прошли дальше, не заняли эту высоту. Девочки любят уже другие игрушки (имея ввиду свой пулемет АКМ, и сказала, что ей нравится это оружие и не тяжелое дня нее – ред.). Он у нас безотказный, не дает осечек и всегда направлен в сторону врага", – сказала Червона.

Боец отмечает, что боевики Минские соглашения абсолютно не выполняют т давно о них забыли – хотят стреляют, хотят молчат.

Больше о войне, Украине и ее семье смотрите на видео.


Напомним, Яна погибла 2 апреля. Мы показывали фото взорванного блиндажа, в котором погибли она и еще один боец ВСУ. Командир батальона "Донбасс" Вячеслав Власенко с позывным "Филин" заявлял, что в укрытие украинских воинов попал 152-мм артиллерийский снаряд, хотя в ООС говорят – что мина.

Также в штабе Объединенных сил рассказали подробности гибели Яны Червоной. Военные отметили, что враг пытался атаковать "опорник" ВСУ, но нарвался на жесткий ответный огонь, который также вела и Яна.

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Тег Донбасс, ВСУ, волонтер, Яна Червона

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