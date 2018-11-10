Действия России в Азовском море: эксперт объяснил планы Кремля

Аннексия Крыма Россией и последующее строительство оккупантами Керченского моста должны были заставить украинцев предвидеть серьезные экономические последствия от таких действий Кремля для украинских портов Азовского моря.

Об этом заявил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе, бывший глава Службы безопасности Украины и экс-министр обороны Евгений Марчук в интервью "Новому времени".

"Когда аннексировали Крым, то есть территорию присвоили себе с обеих сторон Керченского пролива, там не могут ходить корабли. … Можно было сразу предположить, к чему приведет захват двух сторон Керченского пролива. Для любой континентальной страны выход в Мировой океан – это очень серьезный составной момент экономики", – напомнил эксперт.

Также Марчук подчеркнул, что "было однозначно понятно, что с Керченским проливом будут проблемы".

"Потому что, когда Украина и Россия в декабре 2003 года подписали двустороннее соглашение по Азовскому морю, а в апреле 2004 года оно было ратифицировано парламентами, предполагалось, что это внутреннее море двух стран, поэтому деятельность международного морского права, т.е. международной конвенции, было ограничено очень серьезно", – рассказал он.

Кроме того, по его словам, одними из первых "пострадавших" стали металлургические предприятия Мариуполя.

"А что такое Мариуполь? Это огромный кусок экспорта, к тому же очень дорогого. Это металлургия, изделия из металлопродукции и так далее. И это надо было предусмотреть, конечно", – заявил эксперт.

Отдельно Марчук заверил, что как только россияне начали строительство Керченского моста, "было однозначно понятно, для чего".

"Они сразу ограничили по высоте, а это значит, что для крупных океанских кораблей торгового флота, перевозящих именно в океанских масштабах нашу металлическую продукцию на экспорт, это будет проблема. Так и получилось, они сейчас туда не могут пройти. А то, что сейчас Россия создает в Азовском море, это чисто экономическое направление блокады, чтобы Украина потеряла", – резюмировал он.

Напомним, ранее мы писали о том, как накаляется ситуация в Азовском море. Россия не пропускает суда через Керченский пролив в порты Бердянска и Мариуполя. На сегодняшний день задержаны уже более 150 судов. Официальная причина – досмотр по договору между Россией и Украиной от 2003 года.

На деле же, по словам украинских властей и экспертов, самая настоящая блокада Азовского моря. Американские эксперты предупреждают, что это может быть первым шагом к аннексии Азовского моря Россией.

По информации сайта "Сегодня", концепции возможного ответа на "азовский кризис" уже есть. Но когда они будут рассмотрены и приняты – пока неизвестно.