Дипломат объяснил, почему грузинские добровольцы помогают Украине в войне на Донбассе

Консул Грузии в Одессе Торнике Берекашвили заявил, что контакты украинских и грузинских добровольцев на военном поприще продолжаются уже многие годы. И одной из таких страниц является участие грузин в войне на востоке Украины.

Об этом он рассказал изданию "Преступности.НЕТ".

По словам Берекашвили, в Грузии была похожая война, в которой украинцы помогали грузинскому народу.

"В 2002 году украинцы помогали нам в Кодорском ущелье, когда наши беженцы переходили из Абхазии, ваши пилоты сделали 169 вылетов за 4 дня. Это исторический факт", – говорит Берекашвили.

Он напомнил, что грузинско-украинские отношения складывались в течение многих лет.

"Недавно буквально наш департамент ветеранов, с двумя генералами во главе, был в Одессе и мы устроили несколько хороших мероприятий. Пригласили ребят с АТО и разговаривали на эти темы. Я сказал бы, что Грузия тоже истинно помогает нашим братьям-украинцам. Так что у нас эти взаимоотношения в течение многих лет", – добавил дипломат.

Напомним, ранее сообщалось, что в честь грузинского добровольца Гиорги Саралидзе, погибшего в зоне АТО под Донецком, назвали звезду в созвездии Девы.

Также напомним, что 2014-м полковник грузинской армии Додо Гугешашвили, оставив семью, приехала в зону АТО обучать украинских добровольцев.