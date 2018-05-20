Дипломат объяснил, почему грузинские добровольцы помогают Украине в войне на Донбассе

Сегодня, 10:48


Грузия истинно помогает братьям-украинцам, говорит Торнике Берекашвили.

&quot;Грузинский легион&quot; / Фото из открытых источников
"Грузинский легион" / Фото из открытых источников

Консул Грузии в Одессе Торнике Берекашвили заявил, что контакты украинских и грузинских добровольцев на военном поприще продолжаются уже многие годы. И одной из таких страниц является участие грузин в войне на востоке Украины.

Об этом он рассказал изданию "Преступности.НЕТ".

По словам Берекашвили, в Грузии была похожая война, в которой украинцы помогали грузинскому народу.

"В 2002 году украинцы помогали нам в Кодорском ущелье, когда наши беженцы переходили из Абхазии, ваши пилоты сделали 169 вылетов за 4 дня. Это исторический факт", – говорит Берекашвили.

Он напомнил, что грузинско-украинские отношения складывались в течение многих лет.

"Недавно буквально наш департамент ветеранов, с двумя генералами во главе, был в Одессе и мы устроили несколько хороших мероприятий. Пригласили ребят с АТО и разговаривали на эти темы. Я сказал бы, что Грузия тоже истинно помогает нашим братьям-украинцам. Так что у нас эти взаимоотношения в течение многих лет", – добавил дипломат.

Напомним, ранее сообщалось, что в честь грузинского добровольца Гиорги Саралидзе, погибшего в зоне АТО под Донецком, назвали звезду в созвездии Девы.

Также напомним, что 2014-м полковник грузинской армии Додо Гугешашвили, оставив семью, приехала в зону АТО обучать украинских добровольцев.

Грузия, добровольческий батальон, доброволец
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