Дипломов государственного образца не будет: Рада приняла закон

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект об изменениях в сфере высшего образования. Документ во втором чтении поддержал 321 нардеп, сообщает Министерство образования и науки (МОН).

Как сообщается, закон вносит точечные изменения сразу в нескольких важных направлений. Среди них – требования к руководителям высших учебных заведений, лицензирование, дуальное образование, междисциплинарность и соблюдение академической добропорядочности.

"Этот закон – один из тех, которые помогут нам нарушить статус-кво и принести реальные изменения для качества образования в наших университетах. Это тот результат, за который стоит бороться", - отметила министр образования и науки Анна Новосад.

Со всеми руководителями вузов, которые в дальнейшем будут избираться на должности, будут подписаны контракты с указанием целевых показателей эффективности (KPI), сроками их выполнения и механизмами проверки.

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Лицензирование будет происходить в режиме онлайн через электронные базы – это сделает процесс прозрачным и поможет избежать ряда бюрократических процедур. Отныне лицензированию подлежит образовательная деятельность вузов на определенном уровне высшего образования и образовательная деятельность по специальности для "регулируемых профессий". Это означает отмену лицензирования для почти 100 специальностей. Среди так называемых "регулируемых профессий" – специальности, которые предусматривают особенно ответственную работу, например, юридическая сфера, атомная энергетика, медицина, военная служба и тому подобное. Требования к образовательной деятельности по подготовке специалистов по специальностям усиливаются.

Некоторые изменения произойдут и в структуре вузов. Обособленные структурные подразделения нельзя будет создавать в Киеве, Харькове, Львове, Днепре и Одессе, а те, которые сейчас работают, должны быть реорганизованы или закрыты до 1 июля 2021 года.

Закон предусматривает ряд изменений для поступающих и студентов.

Так, он исключает понятие "диплом государственного образца" и вместо этого предлагает вузам выдавать документы о высшем образовании по образцу, утвержденному собственной ученым советом. Однако выдавать дипломы заведение сможет только по образовательным программам, аккредитованными Национальным агентством по обеспечению качества образования, иностранными или независимыми украинскими аккредитационным агентствами.

Закон предусматривает применение технологий ВНО для измерения результатов обучения, полученных на первом (бакалаврском) уровне, и их использование для приема на последующие уровни, а также для аттестации соискателей высшего образования.

Среди других новшеств – заключение договора с поступающими, которых зачисляют как на контракт, так и на бюджет. Предметом этих договоров будет не плата за обучение, а именно права и обязанности студентов и высших учебных заведений.

Напомним, ранее сообщалось о том, кто в сфере образования станет богаче .

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Деньги получат не все: вузы в Украине будут финансировать по-новому" .

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