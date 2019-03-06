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Диверсии РФ на передовой и в тылу: Муженко сообщил об угрозе

Сегодня, 11:12

Российские спецслужбы активизировали психологические операции для воздействия на украинских военных, отметил генерал

Фото: Минобороны РФ
Диверсии РФ на передовой и в тылу: Муженко сообщил об угрозе //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/f8e/20a/5c7f8e20ad7d4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/f8e/20a/5c7f8e20ad7d4.jpg Украина Российские спецслужбы активизировали психологические операции для воздействия на украинских военных, отметил генерал

Россия может использовать предвыборную ситуацию в Украине для совершения провокаций и диверсий – как на передовой, так и в глубоком тылу. Об этом заявил начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко на встрече с аккредитованными в Украине представителями военно-дипломатического корпуса.

По его словам, противник существенно активизировался в информационном пространстве, пытаясь воздействовать на украинских военных психологическим путем.

"Период так называемой предвыборной "турбулентности", в который вошла наша страна, Россия использует для проведения комплекса специальных операций для подрыва оборонного потенциала Украины … Мы не исключаем возможности проведения актов прямого действия в форме диверсий и саботажа возле передовой, и даже в глубоком тылу", – сказал Муженко.

В тоже время начальник Генштаба отмечает, что в ВСУ принимаются меры по недопущению подобных сценариев, а также рассчитывает на соответствующую работу от украинских спецслужб.

Как мы сообщали, на этом же мероприятии Муженко предупредил о подготовке России к вторжению по трем направлениям. По его словам, российское командование завершает формирование на границах Украины ударные соединения, которые вместе с воинскими частями спецназначения составят основу сил для вторжения.

В свою очередь эксперт по вопросам безопасности, ветеран внешней разведки Украины генерал-лейтенант Василий Богдан спрогнозировал, пойдет ли Путин войной после выборов в Украине. По его мнению, угроза полномасштабной войны все еще сохраняется, однако огромное войско у границ Украины нужно Кремлю не для масштабной атаки.

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Тег Россия, муженко, диверсии

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Источник:

УНИАН

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