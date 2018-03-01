Дни повышенного травматизма: украинцы страдают от гололеда

Сегодня, 19:00

У магазинов снег расчищают лопатами, а многие лестницы превратились в ледяную горку


Непогода спровоцировала волну травматизма среди украинцев. Люди жалуются на то, что удержаться на ногах трудно даже там, где должно быть убрано – у магазинов, в переходах и даже в больницах. Журналисты "Сегодня" поинтересовались, кто ответственен за безопасность пешеходов зимой.

Добраться до места назначения по сугробам – настоящее испытание. У магазинов снег расчищают лопатами, а многие лестницы превратились в ледяную горку. Подземные переходы напоминают непростой "квест" – без специальной физической подготовки спускаться по скользким лестницам крайне опасно.

Травматолог Дмитрий Горбань ежедневно принимает около полусотни больных. Большинству из них придется пролежать в гипсе несколько месяцев.

С гололедом борются, посыпая ледяную корку солью – впрочем, не все предприниматели заботятся о посетителях. О таких вещах надо заботиться заранее, и не ждать, пока кто-то травмируется, говорит Даниил Сычев, который торгует плиткой. Цена рельефной, а следовательно, не скользкой плитки, почти не отличается от глянцевой.

В свою очередь, чтобы обезопасить себя, пешеходы могут воспользоваться специальными накладками на обувь, которые призваны улучшить сцепление со скользкой поверхностью.

Также мы писали, что в последние дни зимы Харьковскую область накрыла непогода — вслед за сильными морозами пришли снегопад и метель. В ночь с 27 на 28 февраля осадки затруднили передвижение на автомагистралях, а сильный ветер обесточил больше десятка населенных пунктов. Сегодня с самого утра коммунальные службы ликвидировали последствия ухудшения погоды.

С самого утра крупногабаритному транспорту временно запретили въезжать в Одессу, а на улицы города вышли 110 машин для уборки снега и 2500 коммунальщиков. Колонны грейдеров сопровождали сотрудники полиции, что выглядело весьма эпично.
снег, гололед, травмы, снегопад, непогода

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Источник:

"Сегодня"

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