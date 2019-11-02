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До 11 градусов тепла и без дождей: какая погода ждет украинцев 2 ноября

2 ноября, 08:45

Ночи в Украине становятся все холоднее

/ Фото: Pixabay

В Украине сегодня будет переменно облачно, в западных областях пройдут небольшие дожди. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

"2 ноября в Украине переменная облачность. Без осадков, лишь в западных областях днем ​​местами небольшой дождь. Ветер южный, 7-12 м/с, днем ​​на Правобережье порывы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Температура сегодня установится на уровне 4-9 градусов тепла, в восточной части – ​​1-6, а на крайнем юге страны и Закарпатье – ​​6-11.

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А в Киеве 2 ноября также будет переменно облачно, но без осадков. Ветер синоптики прогнозируют южный, 7-12 м/с, днем ​​порывы 15-20 м/с. Температура будет ​​6-8 градусов тепла.

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Идет потепление, но с "сюрпризами": какой будет погода на выходных

Ранее мы сообщали, что последний месяц осени в целом ожидается по-зимнему суровым, с морозами и даже с дождем со снегом. Известный народный синоптик Украины Леонид Горбань сайту "Сегодня" озвучил прогноз погоды в Украине на последний осенний месяц.

Отметим, что за время бабьего лета в октябре были зафиксированы температурные рекорды. Каштаны, сакуры, сирень и азалия снова зацвели, а плодовые деревья пускали почки. Все из-за теплой осени. Новости "Сегодня" узнавали, кому вредит аномально теплая осень, подробнее смотрите в сюжете:

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