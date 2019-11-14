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До 13 градусов тепла и местами дожди: какая погода ждет украинцев 14 ноября

14 ноября, 08:37

На Украину обрушится сильный ветер

/ Фото: Pixabay

В Украине 14 ноября будет тепло, а дожди пройдут только в западных областях. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

"14 ноября в Украине переменная облачность. Ночью на Закарпатье и в Карпатах, днем ​​в большинстве западных областей небольшой дождь, на остальной территории без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Температура, по прогнозам синоптиков, будет ​​8-13 градусов тепла, в западных и южных областях -​​11-16.

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А Киев и область 14 ноября ждет переменно облачность, дождей не будет. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, возможны порывы 15-20 м/с. Температура в Киеве будет ​​10-12 градусов тепла, а в области – ​​8-13°С.

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Ранее мы сообщали, что последний месяц осени в целом ожидается по-зимнему суровым, с морозами и даже с дождем со снегом. Известный народный синоптик Украины Леонид Горбань озвучил сайту "Сегодня" прогноз погоды в Украине на последний осенний месяц.

Отметим, что за время бабьего лета в октябре были зафиксированы температурные рекорды. Каштаны, сакуры, сирень и азалия снова зацвели, а плодовые деревья пускали почки. Все из-за теплой осени. Новости "Сегодня" узнавали, кому вредит аномально теплая осень, подробнее смотрите в сюжете:

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