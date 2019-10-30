Дневное тепло и никаких дождей: синоптики уточнили прогноз на сутки

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В Украине сегодня, 30 октября, осадков не будет. Об этом сообщили в Украинском гирдометцентре.

"Без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м / с. Температура 3-8 °, на Закарпатье, юге и востоке страны 9-13 °"- говорится в сообщении.

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Кроме того, синоптики рассказали, какая погода сегодня ждет киевлян и жителей столичного региона. По их прогнозам, в Киеве и области дождей не будет. Ветер ожидается северо-западный, 7-12 м / с. В столице температура установится на уровне 5-7 градусов тепла, в области – 3-8.

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Ранее мы сообщали, что последний месяц осени в целом ожидается по-зимнему суровым, с морозами и даже с дождем со снегом. Известный народный синоптик Украины Леонид Горбань сайту "Сегодня" озвучил прогноз погоды в Украине на последний осенний месяц.

Отметим, что за время бабьего лета в октябре были зафиксированы температурные рекорды. Каштаны, сакуры, сирень и азалия снова зацвели, а плодовые деревья пускали почки. Все из-за теплой осени. Новости "Сегодня" узнавали, кому вредит аномально теплая осень, подробнее смотрите в сюжете:

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