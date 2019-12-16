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До 13 градусов тепла и сильный ветер в Карпатах: синоптики дали прогноз на 16 декабря

16 декабря, 07:39

Осадков синоптики не прогнозируют

/ Фото: Pixabay

В Украине в понедельник, 16 декабря, будет царить не по-зимнему теплая и сухая погода. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

"16 декабря в Украине без осадков, лишь ночью в восточных областях небольшой дождь", - говорится в сообщении.

Ветер синоптики прогнозируют юго-западный, западный, со скоростью 7-12 м / с. В Карпатах местами ожидаются порывы 15-20 м / с. Температура установится на уровне 5-10 градусов тепла, в южной части и на Прикарпатье – до 13 градусов тепла.

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Напомним, 2 декабря Украину заснежило. Больше всего осадков выпало в Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Ровенской и Хмельницкой областях. Непогода добавила работы спасателям и коммунальщикам, ведь дороги буквально заметало, а автомобили застревали на сложных участках.

Отметим, что последний уикенд ноября получился осенне-зимним: на выходные в пятницу ушли еще осенью, а на работу в понедельник вышли уже зимой. Теперь украинцев интересует вопрос, чего ждать от погоды в ближайшие три месяца. Сайт "Сегодня" спросил у синоптиков и ученых, какая погода ждет украинцев в декабре и будет ли снег на Новый год.

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